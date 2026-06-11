『モーニングショー』“檀ふみの甥”が登場 有名大学教授で校名・専門分野など明らかに 「2個目の結婚指輪」披露も
テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金 前8：00）の11日放送回に、“檀ふみの甥（おい）”が登場し、話題を集めた。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
「落とし物全国で増加」「過去最多3000万点 背景になにが？」をめぐる専門家として、中央大学の檀一平太教授が生出演。
羽鳥慎一アナは「理系の先生です。社会理工学部・応用認知脳科学が専門」と紹介。さらに「お祖父さんが檀一雄さん、叔母さんが檀ふみさん」と明かし、玉川徹氏は「お祖父さん『火宅の人』なんだ」と驚いた。
トークでは「主人に旅先でもらった婚約指輪をそのホテルで忘れました」という話題に、檀氏は「これはある程度いいことじゃないかなという気もしないでもないですよね」とし、「（忘れてしまうほど）愛の表れですよね。もらった本人の愛がうれしいと」とフォロー。「経験したわけじゃないですよね？」と向けられ、檀氏が「これは2個目の結婚指輪です」とカメラに見せると、「そんな情報いらないです（笑）」とツッコミが飛んだ。
SNSでは「檀ふみさんの甥っ子! 」「火宅の人の孫かー」「檀ふみの甥っ子だけあって阿川さん風味でおもろい」などの声が寄せられた。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
「落とし物全国で増加」「過去最多3000万点 背景になにが？」をめぐる専門家として、中央大学の檀一平太教授が生出演。
羽鳥慎一アナは「理系の先生です。社会理工学部・応用認知脳科学が専門」と紹介。さらに「お祖父さんが檀一雄さん、叔母さんが檀ふみさん」と明かし、玉川徹氏は「お祖父さん『火宅の人』なんだ」と驚いた。
SNSでは「檀ふみさんの甥っ子! 」「火宅の人の孫かー」「檀ふみの甥っ子だけあって阿川さん風味でおもろい」などの声が寄せられた。