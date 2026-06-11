TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」で、お笑いコンビ、かもめんたるの岩崎う大（47）の父の職業が判明した。

同企画は当該芸人の父と母をそれぞれ10人の男性女性候補から当てるクイズ。クイズを攻略する際に質問攻めを受けた。岩崎は帰国子女として知られ「高校3年間を西オーストラリア州にいました」と告白。のちに早大政経学部を卒業している。父の職業を聞かれると「弁護士です」と明かした。

そして最終的にアンタッチャブル山崎弘也チームが正解した。正解後、父は幼少期の岩崎について問われ「人をイラつかせるのが得意というか。質問がすごくしつこかったり。困ってくることを聞いてくる」とコメントした。

かもめんたるは岩崎と槙尾ユウスケと結成。2013年に「キングオブコント」に優勝。

Xでは「かもめんたるのう大さんのお父様弁護士 西オーストラリアに住んでたとか、知らなかった」「あーお父さん弁護士だからこういう感じなのかう大…」「う大さんのお父さん弁護士なの！？」などと書き込まれていた。