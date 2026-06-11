巨木の基準は太さ！メキシコにある世界一大きい樹木とは？【図解 植物の話】

巨木の基準は太さ！メキシコにある世界一大きい樹木とは

幹の太さではメキシコのトゥーレの木といわれているが……

巨木あるいは巨樹というと、高さよりもむしろ太さが問題となります。幹が太ければ樹高も高く、枝ぶも立派なものが多いので、太さがまず基準となるのです。世界中の人間は昔から巨樹に神秘と恐れ、畏敬の念を抱き、そこに神が宿るとしてきたことは、神話や伝承などから伺えます。日本の樹木で最大の幹周りを誇る木は、鹿児島県姶良市（あいらし）、蒲生八幡神社境内にある蒲生の大楠（クスノキ）です。国の特別天然記念物で樹齢は推定約1500年。幹周り24.2ｍ、高さ30ｍという古来神木とされてきた木です。日本では幹周り12ｍ 以上の巨木は117本あり、内訳はクスノキ48本、スギ24本、イチョウ18本、カツラ11本、ほかにケヤキ、ガジュマルなど、6種類の樹木が各1～5本と続きます。人が両腕を広げると、ほぼ身長くらいの長さになります。すると身長1.7ｍ の人が日本一の木の幹の周りに腕を広げて囲むと、およそ14人以上の人が必要となります。

世界を見ると、ギネスブックに登録されたメキシコのトゥーレの木（スギ科）の幹周りは、公式では36.2ｍでしたが、高さ1.3ｍでの計測値は45ｍだったという文献もあります。両腕を広げた身長1.7ｍの大人が26人以上いてやっと囲めるくらいの太さです。このクラスの太さは、南アフリカにあるBigTreeとよばれるバオバブの木にもあります。さらにアメリカ・カリフォルニアには幹周り約31～33ｍのセコイアデンドロン（スギ科）の木が2本あり、南北戦争当時の北軍の将軍の名がつけられています。高さは80ｍを超えていますが、高さの点では世界一ではありません。

執筆者プロフィール

植物学者・静岡大学教授。1993年、岡山大学大学院農学研究科（当時）修了。農学博士。専攻は雑草生態学。1993年農林水産省入省。1995年静岡県入庁、農林技術研究所などを経て、2013年より静岡大学大学院教授。研究分野は農業生態学、雑草科学。