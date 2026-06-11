【W杯観戦のお供はこれが正解】開催国メキシコの絶品ワカモレ！アボカドつぶして爆速完成

サッカーワールドカップがいよいよ開幕！熱戦をテレビの前で応援するなら、手軽につまめるおいしいお供が欠かせません。そこでおすすめなのが、アボカドをつぶして混ぜるだけで完成する、メキシコ生まれの絶品ディップ「ワカモレ」。



今回は王道の定番レシピから、ハーフタイムにパパッと作れる材料3つの超お手軽版、さらには日本代表の勝利を願って塩麹を使った和風アレンジまで、観戦スタイルに合わせて選べるレシピを集めました。スナックを片手にワカモレをディップしながら、世界の熱戦を全力で応援しましょう！

▼スパイスをきかせた本格派

アボカドに玉ねぎ、パプリカ、ライム果汁、ガーリックパウダー、パクチーを組み合わせた本格派。みじん切りの野菜を混ぜ込んでいるのでボリューム感もあり、タコスやトルティーヤチップスとの相性はもちろん、パンに塗っても絶品です。

▼材料3つで完成。シンプルでおいしい！

完熟アボカド、塩、ガーリックパウダーの3つだけで作れる超シンプルなレシピ。アボカドをフォークの背でつぶして調味料を混ぜるだけで完成するので、「今すぐ食べたい！」というときにも大活躍。お好みで黒こしょうやライムを絞り入れても楽しめます。食べ切れる量をその場で作るのがおすすめです。

▼発酵のうまみがクセになる和風ワカモレ

アボカドに塩麹とにんにくのみじん切りを合わせた、和の発酵調味料使いが新鮮な一品。塩麹がアボカドのまろやかなコクをさらに引き立て、にんにくとの相性も絶妙。チップスと合わせるのはもちろん、トーストにのせてアボカドトーストとして楽しむのもおすすめです。





どれも混ぜるだけで作れるアボカドディップ「ワカモレ」。観戦の際にはぜひ試してみてくださいね。