山本美月『CLASSY.』モデルを卒業「私にとって安心できる場所」 最後の撮影にスタッフが集結
俳優の山本美月（34）が、26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社）をもって『CLASSY.』モデルを卒業する。山本は2022年3月号で誌面に初登場。同年10月号で初めて表紙を飾って以来、約4年にわたり『CLASSY.』を代表するモデルとして活躍した。
【写真】『CLASSY.』新カバーモデル就任時の山本美月
身長167センチの抜群のスタイルでどんなファッションも着こなし、仕事やライフステージの変化に向き合いながら自分らしさを表現する等身大の姿、そして軸を持った内面も同世代女性たちの共感を集めてきた。
卒業号となる8月号では、表紙に登場するほか現在の仕事観や人生観、これから挑戦したいことについて率直に語るロングインタビューを掲載。また、本人のこだわりが詰まった私服コーディネートもたっぷり披露するなど、山本の“今”が詰まった10ページにわたる特別企画となっている。
5月某日に行われた最後の撮影には、サプライズで『CLASSY.』スタッフが集結。みんなで山本を囲み、今までの感謝を伝えた。山本からは「『CLASSY.』は私にとって安心できる場所」というコメントがあった。
『CLASSY.』編集長は「『CLASSY.』で活躍してくれた間、さまざまな価値観や気づきを私たちにもたらしてくれた美月さん。素敵なファッションを見せるだけじゃなく、考え方まで影響を与えてくれるという稀有なモデルさんだったと思っています。そんな美月さんと『CLASSY.』編集部からの、読者のみなさんへのメッセージが詰まった卒業号をぜひ楽しみにしていてください」とメッセージしている。
【写真】『CLASSY.』新カバーモデル就任時の山本美月
身長167センチの抜群のスタイルでどんなファッションも着こなし、仕事やライフステージの変化に向き合いながら自分らしさを表現する等身大の姿、そして軸を持った内面も同世代女性たちの共感を集めてきた。
5月某日に行われた最後の撮影には、サプライズで『CLASSY.』スタッフが集結。みんなで山本を囲み、今までの感謝を伝えた。山本からは「『CLASSY.』は私にとって安心できる場所」というコメントがあった。
『CLASSY.』編集長は「『CLASSY.』で活躍してくれた間、さまざまな価値観や気づきを私たちにもたらしてくれた美月さん。素敵なファッションを見せるだけじゃなく、考え方まで影響を与えてくれるという稀有なモデルさんだったと思っています。そんな美月さんと『CLASSY.』編集部からの、読者のみなさんへのメッセージが詰まった卒業号をぜひ楽しみにしていてください」とメッセージしている。