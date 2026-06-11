広陵高（広島）は11日、高校野球で歴代7位となる甲子園春夏通算41勝を挙げた中井哲之前監督（63）が学校理事及び参与職を辞任したと発表した。この日までに辞表が提出され、学校側が承認した。

同校は報道陣に向けたリリースで「本学園では、6月8日に開催した臨時理事会において、中井哲之氏の理事及び参与職の辞任を承認しました。本学園としましては、5月18日にいただいた第三者委員会からの御指摘を厳粛に受け止め、学園・学校運営に取り組むべき施策を着実に実行するとともに、学校改善検討委員会の提言もいただきながら学校改革に向けて全力で取り組んで参ります」と報告した。

同校は、昨年1月に起きた部内暴力問題をきっかけに昨夏甲子園大会を1回戦勝利後に辞退。中井氏は同年8月に監督を退任していた。

暴力問題を調査していた第三者委員会は、5月18日に学校側に調査報告書を提出し、中井氏が被害生徒に対して「高野連への報告はチームの不利益になる」との発言をしたと認定。学校側に「硬式野球部の指導体制の抜本的刷新」を求めていた。

第三者委員会の調査報告を受けた同校は、当時の指導者らの処遇を今後の理事会で協議すると発表。その状況下で中井氏が辞表提出を決断した。