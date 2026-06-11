ＧＥＮＤＡが急反落、北米不調で２～４月期最終赤字に転落

ＧＥＮＤＡ<9166.T>が急反落し、フシ目の５００円を割り込んだ。同社は１０日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４５．０％増の４９７億２００万円、最終損益は７億５２００万円の赤字（前年同期は２億２３００万円の黒字）となった。ＧＡＡＰベースで最終赤字に転落したほか、非ＧＡＡＰベースでは調整後ＥＢＩＴＤＡが前年同期比８．０％増の４６億１２００万円、調整後純利益は同４６．５％減の７億３６００万円となっており、直近の業況を嫌気した売りが優勢となっている。



北米事業は現金回収の負担が発生したことに伴い、売り上げが未達となったほか、統合一時費用や先行投資の発生も利益を押し下げる要因となった。国内事業はアミューズメントが計画対比で超過して推移。カラオケやツーリズムは計画通りとなったという。



出所：MINKABU PRESS