カラダノート<4014.T>がストップ高の５００円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）単独決算で、売上高７億３１００万円（前年同期比３２．０％減）、営業利益１億４６００万円（前年同期６５００万円の赤字）、最終利益１億４６００万円（同７３００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。



選択と集中により売上高は減少したものの、ライフイベント領域の拡張を加速させた結果、ファミリーデータ会員数が３４４万人（前年同期比１３．５％増）と順調に拡大したことや、住友生命との協業強化が奏功し黒字転換した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１０億５５００万円（前期比１６．９％減）、営業利益２億４４００万円（前期３４００万円の赤字）、最終利益２億４３００万円（同６９００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



また、同時に株主優待制度を再開すると発表しており、これも好材料視されている。２４年７月末日時点分をもって従来の株主優待制度を休止していたが、２６年７月末日時点の株主から毎年１月末日及び７月末日時点で１０単元（１０００株）以上を保有する株主を対象に、優待還元額を固定し対象株主に按分するシェア型株主優待を導入するとしており、優待還元額は１５００万円（年３０００万円）を予定。ＰａｙＰａｙマネーライトやＱＵＯカードＰａｙなどが選べるデジタルギフトで提供するとしている。



出所：MINKABU PRESS