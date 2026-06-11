10月1日に全国公開されるスティーヴン・スピルバーグ監督の新作映画『ディスクロージャー・デイ』の本ビジュアルと特別映像が公開された。

参考：スピルバーグ新作『ディスクロージャー・デイ』公開日が3カ月後ろ倒し 10月1日に変更へ

本作は、スピルバーグ監督によるSF大作。これまでスピルバーグとタッグを組み、『ジュラシック・パーク』『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』『宇宙戦争』『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』の脚本を手がけてきたデヴィッド・コープがスピルバーグの原案をもとに脚本を担当した。

主演を務めるのは、『クワイエット・プレイス』のエミリー・ブラント。そのほか、『チャレンジャーズ』のジョシュ・オコナー、『キングスマン』シリーズのコリン・ファース、『ブリッジ・オブ・スパイ』のイヴ・ヒューソン、『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴがキャストに名を連ねている。

公開された本ビジュアルには、空飛ぶ円盤のようなシルエットが配され、中央にはこちらを覗く鮮烈な“青い瞳”が。その瞳孔の中には、静かに佇む“鹿”が浮かび上がっている。

あわせて公開された特別映像は、『ジョーズ』『未知との遭遇』『E.T.』など、これまで数々の映画で未知なる恐怖と感動を描いてきたスピルバーグ監督が、満を持して本作に込めた衝撃の真実について語るもの。

映像は、スピルバーグ監督の「説明のつかない存在に、ずっと魅了されてきた」という言葉から始まり、ミステリーサークル、闇夜の森を煌々と照らす怪しげな発光、そして少女の部屋に現れる巨大な角を持つ鹿などが立て続けに映し出されていく。スピルバーグ監督は、「この惑星外に生命がいると確信した」と断言し、「私たちは宇宙で唯一の存在なのか、そうでないのか？」「誰かが知っているならなぜ明かさない？」と我々が長年抱いてきた問いを投げかけている。

さらに、プレミアムな特典が手に入るキャンペーンに参加できるムビチケ前売券（オンライン）の発売が6月12日10時よりスタート。購入者の中から抽選で100名にシリアルナンバー入りスペシャルシートがプレゼントされる。光の角度で虹色に輝く特製のA5サイズカードは、シリアルナンバーが入った世界にたった100部だけの特別なアイテムだ。キャンペーンの詳細は特設サイト（https://cp.ticket.moviewalker.jp/disclosureday/）にて。また、購入者全員へ向けたデジタル特典や公開後に購入者だけに開示される特別コンテンツも公開予定となっている。（文＝リアルサウンド編集部）