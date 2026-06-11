アイビス<9343.T>はモバイルペイントアプリ「ｉｂｉｓＰａｉｎｔ（アイビスペイント）」が主力製品。世界的な利用拡大が続いており、３月末時点では累計５億３７９１万ダウンロードに達している。



足もと業績は堅調で、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２２．１％増の３億７３００万円で着地した。同アプリは従来から実施している契約促進施策に加え、昨年１２月下旬に導入したサブスクリプション課金契約数の増加を目的とした新しい広告投資モデルが奏功。サブスク課金契約の純増数は５万３６８件と四半期ベースで過去最高を記録した。通期の営業利益予想は前期比１２．８％増の１３億５５００万円で据え置いているが、サブスクが一段と拡大すれば上振れする可能性がありそうだ。



株価は５月１３日に年初来高値８３４円をつけたあとは上げ一服。ただ、中期トレンドを示す７５日移動平均線が上向きとなっており、改めて上値を試す展開に期待したい。（参）



出所：MINKABU PRESS