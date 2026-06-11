7月31日に公開されるディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』の新予告が公開された。

参考：ドウェイン・ジョンソンの誕生日記念！ 実写版『モアナと伝説の海』日本版ポスター公開

南の島と大海原を舞台に、“海に選ばれた少女”モアナの姿を描き、2017年に日本公開された長編アニメーション『モアナと伝説の海』。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いて行くモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな一作となった。

世界興収は6億4千万ドルを突破し、第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞と主題歌賞の2部門にノミネート。そして2024年12月に公開された続編『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの大ヒットを記録した。

実写版で監督を務めるのは、ミュージカル映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主人公モアナ役には18歳の新人キャサリン・ラガイアが抜擢され、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが再び半神半人のマウイを演じる。

公開された新予告では、ジョンソン演じるマウイの歌唱シーンも初お披露目。愛する家族や島を救うため、ひとり、果てしなく広がる大海原へと飛び出していくモアナ。彼女が旅の途中で出会うのがマウイだ。アニメーション版でも大きな話題となった劇中歌「俺のおかげさ」をエネルギッシュに歌って踊るそのさまは、まさに、憎まれ口は叩くけど、モアナを支える頼れるキャラクター、“マウイ”らしさ全開。ジョンソンのパワフルな魂が全身に宿っている。そんなマウイを上手におだてながら、海の冒険へと巧みに連れ出していくモアナ。2人が織り成すコミカルな掛け合いシーンも大きな見どころのひとつとなっている。しかし、彼女たちの行く手には、想像を超えた試練も。海底に広がる魔物の国では、暗闇の中でギラギラと妖しく輝く巨大なカニ・タマトアが立ちはだかり、船の上でも、見た目はキュートながら冷酷で残忍な海賊・カカモラたちが容赦なく襲い掛かる。

（文＝リアルサウンド編集部）