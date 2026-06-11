

日本航空（JAL）を利用する旅行者や遠征派に朗報です！ 対象のJAL便に2回以上搭乗した人が格安SIM「JALモバイル powered by IIJmio」を新規契約すると、国内線往復航空券に相当する1,500マイルがもらえる大注目のキャンペーンを開催しています。

通常、月額850円（2GB）からの通信費に乗り換えるだけで、JALモバイル会員限定の「どこかにマイル（往復1,500マイル）」が利用可能。つまり、キャンペーンで付与されるマイルを使えば、次回の国内遠征費の航空券代が「実質無料」に。年間の移動コストの概念を覆す絶好のチャンスです。詳しい適用条件と、このキャンペーンの隠れた魅力をご紹介します。

「航空券相当マイルプレゼントキャンペーン」とは？

JAL機体イメージ（画像：JAL）

このキャンペーンは、2026年4月1日(水)から8月31日(月)までの対象期間中、JAL便に2回以上搭乗してから「JALモバイル」を新規契約すると、国内線往復航空券相当のマイルがプレゼントされるという特別企画です。

対象路線はJALグループ運航便（国内線・国際線）の全路線・全便となっていますが、ジェットスター・ジャパンなどの一部コードシェア便やLCC運航便は対象外です。対象運賃3,000円以上の、フライトマイル積算対象となる全運賃とされており、出張や帰省で飛行機を利用した人も満たしやすい条件となっています。なお「JALモバイル」は6月1日（月）から9月30日（水）までに開通。6月1日（月）〜8月1日（土）開通分は9月中に、8月2日（日）〜9月30日（水）開通分は11月に積算を予定しています。

データ容量が少ないプランもボーナスマイルの対象に

特典として、全プランを対象に新規契約マイル合計1,500マイルを付与。データ容量10GB以上のプランは通常の500マイルにキャンペーンボーナス1,000マイルが上乗せされるほか、通常は新規契約時のマイル加算が対象外となる2GBや5GBのプランでも、一律1,500マイルを付与します。なお、JALモバイルの月額料金は2GBプランで850円、5GBプランで950円と非常にリーズナブルな設定です。

遠征派の味方！「どこかにマイル」1,500マイル交換の破壊力

JALモバイルの特徴（画像：日本航空公式サイトより）

通常、国内線特典航空券「どこかにマイル」を利用するには往復7,000マイルが必要ですが、JALモバイル会員であれば78%オフの「往復1,500マイル」で交換可能になります。つまり、今回のキャンペーンで付与される1,500マイルは、そのまま「どこかにマイル」1回分に直結します。さらに、JALモバイルは毎月の利用料金に応じてマイルが貯まるほか、JALのフライト利用で国内線1区間あたり50マイルのボーナスも付与されます。

月額850円〜という低コストで維持できるため、地方のローカル線乗りつぶしやイベント遠征など、あちこち飛び回る鉄道・航空ファンにとって、移動コストを劇的に下げるサブ回線としても非常に優秀です。

キャンペーンの申し込み期間は2026年8月31日(月)までですが、対象となる搭乗期間は4月1日(水)からカウントされています。「春休みやゴールデンウィークにJALに乗ったかも！」という人は、今すぐJALアプリで自身の搭乗履歴をチェックしてみてください。

スマホ代を賢く節約しながら、空飛ぶマイルで次の新しい路線や街へ、おトクな旅への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）