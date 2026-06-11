特別養護老人ホームとは？入居条件や費用、ほかの施設との違いをわかりやすく解説

特別養護老人ホームは、常時介護を受ける必要があり、自宅での生活が難しい方のための施設です。介護保険施設の一つで、長期的な生活の場として利用されることが多くあります。入居できる方の条件や費用、医療対応の範囲は施設ごとに異なります。介護老人保健施設や有料老人ホームとも役割が違うため、特徴を理解したうえでの検討が欠かせません。この記事では、特別養護老人ホームの制度上の位置づけ、入居条件、費用、受けられるケア、施設選びの確認点を解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

特別養護老人ホームとは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

特別養護老人ホームは、介護保険法上の介護老人福祉施設にあたります。一般には特養と呼ばれ、生活の場として介護を受けながら過ごす施設です。

特別養護老人ホームの制度上の位置づけ

特別養護老人ホーム（特養）は、常時介護を必要とし、自宅で介護を受けることが難しい要介護の方を対象とする施設です。入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話に加え、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。制度上は介護老人福祉施設と呼ばれ、入居者は介護保険を使って介護サービスを受けられます。

定員29名以下の施設は、地域密着型介護老人福祉施設と呼ばれます。特養は医療機関ではなく、要介護の方の生活を支える施設です。そのため、治療よりも日々の介護、生活支援、健康管理が中心です。

従来型とユニット型の違い

特別養護老人ホームには、従来型とユニット型があります。従来型は多床室や従来型個室を中心とし、複数の入居者が同じ生活単位で過ごす形です。ユニット型は、個室と共同生活室を組み合わせた形です。

1ユニットはおおむね10人以下で構成され、少人数の生活単位でケアを受けます。ユニット型では、昼間は1ユニットごとに介護職員または看護職員を配置します。夜間は2ユニットごとに1人以上を配置し、ユニットごとに常勤のユニットリーダーも置かれます。従来型は費用を抑えやすい傾向があります。一方、ユニット型は個室中心のため、生活リズムやプライバシーに配慮しやすい面があります。

介護老人保健施設や有料老人ホームとの違い

介護老人保健施設は、病状が安定した要介護の方に対し、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練などを行う施設です。自宅復帰を目指す中間施設として使われることがあります。

一方、特別養護老人ホームは、常時介護が必要で自宅生活が難しい方の生活施設です。自宅復帰よりも、施設での継続的な生活支援に重点があります。有料老人ホームは、高齢の方に食事、介護、家事、健康管理などのサービスを提供する住まいです。介護付き、住宅型、健康型などがあり、運営主体や費用の幅が広い点が特徴です。

介護付き有料老人ホームでは、施設が介護保険サービスを提供します。住宅型有料老人ホームでは、入居者が訪問介護など外部サービスを選んで利用する形が一般的です。

特別養護老人ホームの費用

特別養護老人ホームの費用は、介護サービス費の自己負担、食費、居住費、日常生活費などで構成されます。介護サービス費は要介護度や施設の種類、自己負担割合によって変わります。

入所定員30人以上の施設での1割負担の目安として、従来型個室または多床室は要介護1で1日あたり573円、要介護5で847円です。ユニット型は要介護1で652円、要介護5で929円です。食費と居住費は、所得や預貯金などの条件を満たす方に負担限度額が設定されます。

2024年8月からは、特養などの多床室の居住費基準費用額が1日915円、従来型個室が1日1,231円とされています。実際の月額費用は、介護度、部屋の種類、所得段階、加算、日用品費などで変わります。申し込み前に、施設から費用内訳を取り寄せて確認しましょう。

参照：

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（WAM NET）

『令和6年8月からの特定入所者介護（予防）サービス費の見直しについて』（厚生労働省）

特別養護老人ホームで受けられるケア

特別養護老人ホームでは、生活全体を支えるケアが提供されます。入浴、排せつ、食事の介助に加え、着替え、移動、口腔ケア、見守りなどが含まれます。また、機能訓練、健康管理、療養上の世話も行われます。

日々の体調確認や服薬管理、協力医療機関との連携などにより、入居者の生活を支えます。ただし、特養は病院ではありません。医師は健康管理や療養上の指導のために配置されますが、常時医療処置が必要な場合は、施設の受け入れ体制を確認する必要があります。たんの吸引、胃ろう、褥瘡処置、インスリン注射などに対応できるかは施設によって異なります。

看護職員の勤務時間、夜間連絡体制、緊急時の搬送先も確認しましょう。看取りに取り組む施設もあります。看取り介護加算の対象となる体制を整えている施設では、本人や家族の意向を確認しながら、終末期の生活を支える方針を定めています。

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームには、入居対象者に関する基本ルールがあります。申し込み前に、要介護度、特例入所、待機の仕組みを確認しておくと、検討を進めやすいです。

要介護度に関する基本ルール

2015年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。介護の必要性が高い中重度の方を支える機能を重視するためです。そのため、要介護1または要介護2の方は、通常の条件だけでは入所対象になりません。

ただし、自宅で日常生活を営むことが難しい事情がある場合は、特例入所の対象になることがあります。要介護認定を受けていない方は、まず市区町村へ申請します。認定結果をもとに、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援センターへ相談します。

特例入所が認められるケース

要介護1または要介護2の方でも、やむをえない事情がある場合は特例入所が検討されます。厚生労働省の指針では、主に4つの事情が示されています。

一つ目は、認知症により、日常生活に支障を来す症状や行動、意思疎通の困難さが頻繁にみられる場合です。二つ目は、知的障害や精神障害などを伴い、同様に生活上の支障が頻繁にみられる場合です。三つ目は、家族などによる深刻な虐待が疑われ、心身の安全の確保が難しい場合です。四つ目は、単身世帯や同居家族が高齢または病弱で、家族の支援を期待しにくい場合です。

特例入所では、施設が申し込み者の状況を確認し、市町村へ報告します。必要に応じて市町村の意見を求め、入所検討委員会で判断されます。

入居の優先順位と待機の仕組み

特別養護老人ホームは、申し込んだ順に入居が決まるとは限りません。入所を待つ方がいる場合、介護の必要度や家族の状況などを踏まえ、必要性が高い方から優先されます。施設には、入所に関する検討委員会が設けられます。施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員などが参加し、合議により入所を決めます。

この際、要介護度だけでなく、家族の介護力、居宅サービスの利用状況、住まいの状況などもみられます。自治体ごとに入所指針を作成しているため、地域差もあります。待機期間は、地域や施設の空き状況で変わります。複数の施設へ申し込める地域もあるため、自治体や担当の介護支援専門員に確認しましょう。

特別養護老人ホームのメリットと注意点

特別養護老人ホームは、費用や生活支援の面で検討しやすい施設です。一方で、待機期間や医療対応など、申し込み前に知っておきたい点もあります。

費用負担を抑えやすい

特別養護老人ホームは介護保険施設であり、介護サービス費には介護保険が適用されます。所得が低い方には、食費や居住費の負担を軽減する制度もあります。有料老人ホームと比べると、入居一時金が不要な施設が多く、月々の費用も見通しを立てやすい場合があります。

ただし、居室の種類や加算、日用品費で総額は変わります。費用を比べるときは、月額の合計だけでなく、介護度が上がった場合の変化も確認しましょう。理美容代、医療費、嗜好品などが別途かかることもあります。

入居待機が長くなる可能性

特別養護老人ホームは、地域によって入居希望者が少なくない施設です。空きが出ても、介護の必要性が高い方が優先されるため、待機が長くなる場合があります。申し込み後は、状況が変わったときに施設へ連絡しましょう。

要介護度の変更、介護者の入院、認知症症状の変化などは、入所判定に関わることがあります。待機中は、ショートステイ、訪問介護、通所介護、介護老人保健施設、有料老人ホームなども組み合わせて検討します。自宅での介護が限界に近い場合は、市区町村へ早めに相談しましょう。

医療対応や個別対応に制限がある場合

特別養護老人ホームでは健康管理や療養上の世話を受けられますが、医療機関と同じ対応はできません。夜間に看護職員が常駐していない施設もあります。医療処置が必要な方は、施設の受け入れ基準を確認しましょう。

たんの吸引、胃ろう、在宅酸素、インスリン注射、褥瘡処置などは、対応できる施設と難しい施設があります。また、集団生活の場であるため、食事時間、入浴回数、外出、面会などに一定のルールがあります。本人の生活歴や希望にどこまで合わせられるかを見学時に確認しましょう。

特別養護老人ホームを選ぶときの確認ポイント

施設選びでは、空き状況だけでなく、医療連携、看取り、家族との連絡体制などを確認します。長く暮らす場所として、本人に合う環境かをみておきましょう。

入居のしやすさと待機状況

まず、施設の定員、空き状況、待機者数、入所判定の方法を確認します。待機者数が多くても、本人の状態によって入居時期が前後する場合があります。自治体の入所指針や施設の申し込み書類も確認しましょう。

必要書類、医師の意見書、介護保険証、認定調査票など、準備に時間がかかるものがあります。複数施設へ申し込む場合は、各施設の連絡先と申し込み日を記録しておくと管理しやすいです。本人の状態が変わった際は、申し込み先へ情報を更新しましょう。

医療対応の範囲と協力医療機関

持病がある方は、協力医療機関、嘱託医、看護職員の勤務体制を確認します。夜間や休日に急変したときの連絡先、搬送先、家族への連絡方法も聞いておきましょう。服薬管理、通院付き添い、歯科受診、リハビリテーションの実施体制も施設によって異なります。医療費や通院付き添い費用が別途かかるかも確認します。

入居前には、現在の病名、内服薬、医療処置、認知症症状、食事形態などを整理すると、施設側が受け入れ可否を判断しやすいです。

看取りに関する施設の方針

特別養護老人ホームを長期の生活の場として考える場合、看取りの方針を確認しておくことも必要です。看取りを行う施設でも、対応範囲や考え方は同じではありません。確認したい点は、本人や家族の意向確認の方法、急変時の搬送方針、医師との連携、苦痛緩和への対応です。

看取りの実績数だけで判断せず、具体的な流れを聞きましょう。本人が望む過ごし方を共有するには、入居前から家族内で話し合うことも役立ちます。延命治療、入院、施設での看取りに対する考えを整理しておきましょう。

面会や家族との連絡体制

面会時間、予約の要否、感染症流行時の対応、オンライン面会の可否を確認しましょう。家族が通いやすい場所かどうかも、長期的には負担に関わります。連絡体制では、定期報告の方法、緊急時の連絡順、日常の様子をどの程度共有してもらえるかを確認します。写真や面談、電話など、施設ごとの方法があります。家族と施設がうまく連携できていると、本人の小さな変化に気付きやすいです。入居後も生活の様子や希望を施設と共有しましょう。

まとめ

特別養護老人ホームは、常時介護が必要で自宅生活が難しい方を支える介護保険施設です。原則として要介護3以上の方が対象で、要介護1または2の方は特例入所が認められる場合があります。費用は介護サービス費、食費、居住費、日常生活費などで構成されます。所得に応じた負担軽減制度もありますが、部屋の種類や加算で総額は変わります。施設を選ぶ際は、待機状況、医療対応、看取り方針、家族との連絡体制を確認しましょう。本人の状態と希望を整理し、市区町村や介護支援専門員に相談しながら検討を進めましょう。

参考文献

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（WAM NET）

『介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）』（厚生労働省）

『指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について』（厚生労働省）

『介護保険三施設の比較』（厚生労働省）

『令和6年8月からの特定入所者介護（予防）サービス費の見直しについて』（厚生労働省）

『有料老人ホーム』（WAM NET）