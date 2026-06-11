パルマ２季目も際立った活躍を見せた鈴木彩艶。(C)Getty Images

写真拡大

　ついに世界最高峰のプレミアリーグ参戦か――。

　移籍市場に精通する敏腕記者、ファブリツィオ・ロマーノ氏が６月11日、日本代表GK鈴木彩艶（パルマ）の情報を独占で報道。アルゼンチン代表GKで、カタールW杯優勝の立役者エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）の後釜として、今季プレミアリーグ４位のクラブに加入する可能性があるとXで伝えた。
 
「エミリアーノ・マルティネスが退団することになった場合、アストン・ビラが夏の移籍市場で獲得候補としてリストアップしている３人のGKの１人にザイオン・スズキが名を連ねている。アストン・ビラは、ユベントスがアルゼンチン人GKと交渉中であることを把握しているが、クラブ間での合意にはまだ至っていない」

　進化が止まらない23歳の森保ジャパン守護神は、セリエA13位のクラブからステップアップを果たすのか。ビラ移籍になった場合、チャンピオンズリーグへの道も開かれる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！ 

 