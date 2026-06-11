進化が止まらない森保J逸材、プレミア４位へステップアップ？ 敏腕記者ロマーノが報道。世界的名手の後釜となる可能性
ついに世界最高峰のプレミアリーグ参戦か――。
移籍市場に精通する敏腕記者、ファブリツィオ・ロマーノ氏が６月11日、日本代表GK鈴木彩艶（パルマ）の情報を独占で報道。アルゼンチン代表GKで、カタールW杯優勝の立役者エミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ）の後釜として、今季プレミアリーグ４位のクラブに加入する可能性があるとXで伝えた。
「エミリアーノ・マルティネスが退団することになった場合、アストン・ビラが夏の移籍市場で獲得候補としてリストアップしている３人のGKの１人にザイオン・スズキが名を連ねている。アストン・ビラは、ユベントスがアルゼンチン人GKと交渉中であることを把握しているが、クラブ間での合意にはまだ至っていない」
進化が止まらない23歳の森保ジャパン守護神は、セリエA13位のクラブからステップアップを果たすのか。ビラ移籍になった場合、チャンピオンズリーグへの道も開かれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「エミリアーノ・マルティネスが退団することになった場合、アストン・ビラが夏の移籍市場で獲得候補としてリストアップしている３人のGKの１人にザイオン・スズキが名を連ねている。アストン・ビラは、ユベントスがアルゼンチン人GKと交渉中であることを把握しているが、クラブ間での合意にはまだ至っていない」
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