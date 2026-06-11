なぜドイツ１部の名門は３部降格クラブから23歳日本人MFを獲得したのか。クラブFDが説明「我々のプレースタイルに不可欠」
来季からドイツ１部に昇格する名門シャルケは現地６月10日、３部に降格したデュッセルドルフから田中聡を完全移籍で獲得したと発表した。
現在23歳のMFは、今年１月にサンフレッチェ広島から当時２部のデュッセルドルフに完全移籍。リーグ戦13試合に出場し、２アシストをマークしていた。
シャルケでフットボールダイレクター（FD）を務めるユーリ・ムルダーは、クラブの公式サイトを通じて田中の獲得理由を次のように語り、期待を寄せた。
「サトシは守備的ミッドフィルダーとして、我々のプレースタイルに不可欠な資質を備えている。オフ・ザ・ボールの動きがアグレッシブで、ダイナミックかつ俊敏だ。彼のスタミナとインテンシティは、我々が求めていた選手像に完璧に合致している。ブンデスリーガで我々の力になってくれると確信している」
まさにクラブが求める人材のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在23歳のMFは、今年１月にサンフレッチェ広島から当時２部のデュッセルドルフに完全移籍。リーグ戦13試合に出場し、２アシストをマークしていた。
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「サトシは守備的ミッドフィルダーとして、我々のプレースタイルに不可欠な資質を備えている。オフ・ザ・ボールの動きがアグレッシブで、ダイナミックかつ俊敏だ。彼のスタミナとインテンシティは、我々が求めていた選手像に完璧に合致している。ブンデスリーガで我々の力になってくれると確信している」
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