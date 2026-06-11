なぜドイツ１部の名門は３部降格クラブから23歳日本人MFを獲得したのか。クラブFDが説明「我々のプレースタイルに不可欠」

なぜドイツ１部の名門は３部降格クラブから23歳日本人MFを獲得したのか。クラブFDが説明「我々のプレースタイルに不可欠」