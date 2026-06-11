11日10時現在の日経平均株価は前日比722.42円（-1.13％）安の6万3456.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は242、値下がりは1275、変わらずは39と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は118.27円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が95.34円、ＴＤＫ <6762>が66.88円、ＳＢＧ <9984>が48.27円、東エレク <8035>が33.19円と続いている。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を65.94円押し上げている。次いでイビデン <4062>が46.60円、味の素 <2802>が23.13円、村田製 <6981>が12.23円、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が8.03円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、石油・石炭と続く。値下がり上位には非鉄金属、輸送用機器、機械が並んでいる。



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