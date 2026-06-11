◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」で先発出場。現在４連勝中の右腕は、６回２／３を今季ワーストの６安打４失点（自責３）で降板となり、規定投球回（試合数×１イニング）には１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。メジャー全体の“隠れ１位”は継続となったが、今季初めて１点台になった。８回に救援陣が逆転を許し、大谷の７勝目は消えた。

７回は無死一、二塁とされ、９番トリオロから見逃し三振を奪ったところでプライアー投手コーチがマウンドへ。それでも、続投となると１番ホルウィッツはスイーパーで見逃し三振に斬って２死としたが、２番ローに右翼線へ２点二塁打を浴びた。ここでロバーツ監督が投手交代を告げた。２番手ベシアはレイノルズを打ち取ったかに見えたが、三塁マンシーが打球を後逸。ランナーがかえって大谷に４失点目が記録された。自責点は増えなかった。８回に登板した３番手・ハートがカリハンに逆転３ランを浴びて７勝目は消えた。

この日、７イニングで規定投球回に達する条件だった大谷。初回、いきなり招いた無死一、二塁のピンチは１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球で３番レイノルズを空振り三振に仕留めるなど無失点で脱出した。２回、１死一塁から投ゴロを自ら処理して「１―６―３」の併殺を狙ったが、二塁送球がそれてアウトは一塁だけ。２死二塁で迎えたトリオロの打席では球場後方のアレゲニー川を通った船が汽笛を鳴らすハプニングもあったが、大谷は動じることなく中飛に打ち取った。

４回には２死から７番カリハンにメジャー初本塁打となるソロを献上。右翼場外まで運ばれ、１２イニングぶりの失点を喫した。続くマンガムに右翼線への二塁打を許し、なおも２死二塁とされたが、トリオロをスイーパーで空振り三振に斬った。

６回は先頭の４番オハーンに右前打を許したところで中島トレーナーがマウンドに行く場面があった。現地放送局の映像では右手中指から出血が見られ、ユニホームの右太もも部分が赤く染まっていた。大谷は試合途中から患部をなめるなど気にしているしぐさがあった。それでも、１死一塁からロドリゲスを三ゴロ併殺に仕留めてこの回を投げ切っていた。

４登板連続のリアル二刀流。日本人選手初のサイ・ヤング賞を目指す「投手・大谷」は今季、この日まで１０登板で６勝２敗、規定投球回未満も防御率０・７４はＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっていた。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦では６回２安打無失点で６勝目、打っても３安打５出塁と改めて異次元の力を発揮。右手中指を気にする場面もあったが、ロバーツ監督は「（同箇所に）マメができていた。彼からはそのことについて多くは聞いていないから、今後の登板に大きな影響を与えるようなものだとは考えていない」と説明していた。

ただ、今回はイレギュラーな調整も強いられた。本来、ブルペン入りは登板２日前が基本だが、今回は８日（同９日）がピッツバーグへの移動日だったことなども関係し、７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦の試合後に異例のキャッチボールを実施。さらに登板前日の９日（同１０日）にはブルペンで２６球を投げ込んだ。いつものルーチンが崩れる中でも自身の投球を貫くことができるか、注目が集まっていた。

打者としてはこれまで月別最多の６３本塁打を記録してきた得意の６月に、今季も試合前の時点で打率４割４分８厘、１本塁打、６打点と好調を維持している。登板日に３試合ぶりの１２号で“自援護”も期待されたが、初回先頭の第１打席は空振り三振。３回２死一塁の第２打席では本塁打性の打球を左翼手に“ホームランキャッチ”される不運もあった。