11日（日本時間12日午前4時）に開幕するサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表の必勝祈願祭が、“足の神様”として有名な大阪・豊中の服部天神宮で開催された。

加藤芳哉宮司（67）が集まった日本代表ファン、報道陣を前に必勝祈願。「選手の皆さんがケガなく無事に試合し、優勝できますように」と祈った。

98年、W杯サッカー日本代表が初めて本大会に出場して以来、必勝祈願を続けている服部天神宮。「八咫烏（やたがらす）」をあしらったW杯特別仕様の御朱印も販売中で、御守り代わりに購入するファンも続出。この日も早朝から訪れた吹田市の会社員男性（60）が手に入れて笑みを浮かべていた。

試合前日にも盛大に祈願祭開催を予定。初戦のオランダ戦（15日午前5時開始）の前日14日、2戦目のチュニジア戦（21日午後1時開始）の前日20日は午前9時から、25日のスウェーデン戦（26日午前5時開始）の前日25日には午前8時から、日本代表チームへ“必勝”の思いを届ける。決勝トーナメントに進めば連日のご祈祷を予定している。

同神宮は901年に菅原道真が京都から太宰府へ左遷され、任地へ赴く途中に持病の足の病に襲われた際に、同神宮に立ち寄って足の病が癒え、健脚、健康を取り戻して無事に太宰府へ向かって旅立ったと言われる。それ以来、“足の神様”として数多くのアスリートらが参拝してきた。

プロ野球阪急OBの盗塁王・福本豊さん（78）、サッカー界のレジェンド・釜本邦茂さん（25年8月に81歳で死去）ら。サッカー界では他に元日本代表MFの遠藤保仁さん（46）、FW大黒将志さん（46）、MF山口蛍選手（35＝長崎）らも来宮。最近では今回も代表MFに選ばれている堂安律選手（27）もお忍びで来て、自身のSNSに挙げたという。

また、冬季五輪フィギュアスケートで連続金メダルを獲得した羽生結弦さん（31）の足のケガを心配する多くのファンが“聖地”として絵馬を奉納。ケガの回復に祈りを捧げ、連覇につながったことでも知られる。