古川雄輝×長野凌大、不器用で愛おしい日常を初公開 『普通の恋愛』予告映像＆追加キャスト発表
俳優の古川雄輝と原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の長野凌大がW主演を務めるドラマ『普通の恋愛』の予告映像、追加キャストが11日、発表された。
【写真】穏やかな空気感…『普通の恋愛』W主演の役写真
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くBLコミック。過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避けてきた36歳の上司・文原一良（古川）と、これまで人に恋愛感情を抱いたことがない24歳の部下・東慶伊（長野）という共通の趣味である映画をきっかけに付き合うことになった12歳差のふたりが、世間の目や過去の恋愛、家族への告白など、同性同士だからこそ直面する現実的な壁に不器用に向き合いながら、自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
TVerで公開された予告映像では、一良と慶伊の不器用で愛おしい日常を初公開。不器用ながらも“恋人”としての関係を築き始めるふたりの様子が描かれている。一良の葛藤をにじませる切ない表情や、慶伊の年下彼氏らしい姿などが見られ、物語の展開を予感させる内容となり、互いを大切に想い、幸せを模索していく、優しい予告映像に仕上がっている。
さらに、主人公のふたりを取り巻く個性豊かな追加キャストが解禁された。一良の会社の同期である安藤役に水間ロンが決定。ノリが良くオフィスを明るくするムードメーカーだ。そして、先輩社員の佐川役に小野春花、同じく社員の鈴木役に菜摘華が決定した。
一良のかつて交際相手・朝比奈周弥役に古屋呂敏、慶伊の姉・東彩矢役に坂ノ上茜、慶伊の幼馴染・柊沢未来役に渡辺色が決定。一良の良き理解者として、彼の背中を押すゲイバー「マ・ヤン」のサチコママ役は山中聡が務める。同じく「マ・ヤン」の常連客として、一良の恋の行方を温かく見守るまーちゃん役に細川佳央、現実的な視点からアドバイスも送るりゅうくん役に門間航が決定。そして、一良の母・文原広葉役を古村比呂が演じる。
7月2日深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。BS朝日での放送後は TVer でも無料見逃し配信される。
【コメント全文】
■古屋呂敏（朝比奈周弥役）
朝比奈周弥役を演じます、古屋呂敏です。
日常の中に生まれる小さな心の揺れを、丁寧かつ繊細に描いた素敵な物語です。登場人物それぞれの感情の機微に心を動かされました。周弥は物語の後半から登場しますが、飄々（ひょうひょう）とした人柄ならではの魅力がある一方で、不器用さや弱さも抱えています。そんな人間らしい一面に、共感していただける瞬間があればうれしいです。
■坂ノ上茜（東彩矢役）
慶伊の姉、東彩矢を演じさせていただきます！彩矢は、物語の中で葛藤し続ける不器用な2人を温かく見届け、時には背中を押せるかっこいい人だなと思いました。視聴者の皆さんにも同じように、2人のことを優しく見守っていただけるとうれしいです！
私はすでに撮影を終えたのですが、みんなで丁寧に作り上げていく空気感がとても心地良く、私自身も完成が楽しみです。
■渡辺色（柊沢未来役）
柊沢未来くんはいつも明るいけれど、いつも何かと戦っています。原作を読んで、未来くんの繊細な部分をどのように包み込んであげられるかずっと考えてきました。
｢普通｣なんてものはない
未来くんを演じてきて、今ではそう思うことができています。僕自身、この作品に救われました。グラグラしていた気持ちがふわっと楽になる、そんな素敵な作品です。たくさんの方に届きますように！
【写真】穏やかな空気感…『普通の恋愛』W主演の役写真
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くBLコミック。過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避けてきた36歳の上司・文原一良（古川）と、これまで人に恋愛感情を抱いたことがない24歳の部下・東慶伊（長野）という共通の趣味である映画をきっかけに付き合うことになった12歳差のふたりが、世間の目や過去の恋愛、家族への告白など、同性同士だからこそ直面する現実的な壁に不器用に向き合いながら、自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
さらに、主人公のふたりを取り巻く個性豊かな追加キャストが解禁された。一良の会社の同期である安藤役に水間ロンが決定。ノリが良くオフィスを明るくするムードメーカーだ。そして、先輩社員の佐川役に小野春花、同じく社員の鈴木役に菜摘華が決定した。
一良のかつて交際相手・朝比奈周弥役に古屋呂敏、慶伊の姉・東彩矢役に坂ノ上茜、慶伊の幼馴染・柊沢未来役に渡辺色が決定。一良の良き理解者として、彼の背中を押すゲイバー「マ・ヤン」のサチコママ役は山中聡が務める。同じく「マ・ヤン」の常連客として、一良の恋の行方を温かく見守るまーちゃん役に細川佳央、現実的な視点からアドバイスも送るりゅうくん役に門間航が決定。そして、一良の母・文原広葉役を古村比呂が演じる。
7月2日深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。BS朝日での放送後は TVer でも無料見逃し配信される。
【コメント全文】
■古屋呂敏（朝比奈周弥役）
朝比奈周弥役を演じます、古屋呂敏です。
日常の中に生まれる小さな心の揺れを、丁寧かつ繊細に描いた素敵な物語です。登場人物それぞれの感情の機微に心を動かされました。周弥は物語の後半から登場しますが、飄々（ひょうひょう）とした人柄ならではの魅力がある一方で、不器用さや弱さも抱えています。そんな人間らしい一面に、共感していただける瞬間があればうれしいです。
■坂ノ上茜（東彩矢役）
慶伊の姉、東彩矢を演じさせていただきます！彩矢は、物語の中で葛藤し続ける不器用な2人を温かく見届け、時には背中を押せるかっこいい人だなと思いました。視聴者の皆さんにも同じように、2人のことを優しく見守っていただけるとうれしいです！
私はすでに撮影を終えたのですが、みんなで丁寧に作り上げていく空気感がとても心地良く、私自身も完成が楽しみです。
■渡辺色（柊沢未来役）
柊沢未来くんはいつも明るいけれど、いつも何かと戦っています。原作を読んで、未来くんの繊細な部分をどのように包み込んであげられるかずっと考えてきました。
｢普通｣なんてものはない
未来くんを演じてきて、今ではそう思うことができています。僕自身、この作品に救われました。グラグラしていた気持ちがふわっと楽になる、そんな素敵な作品です。たくさんの方に届きますように！