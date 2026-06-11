ガールズバンド「PARADOXX」は10日、公式SNSを更新。4月に膝外側半月板断裂で緊急手術を行ったドラム・SHONO（31）が、新たにもう片方の膝についても手術を行うと報告した。治療を最優先とし、活動について「復帰時期は未定」とした。

SHONOは、2022年のサッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り込み、「美しすぎる」と一躍時の人に。今年4月、膝外側半月板断裂で緊急手術を行うことになったと報告していた。

バンドは残る4人にサポートメンバーを加えて活動中。この日、公式は新たに「現在、Dr.SHONOは手術を終え、リハビリを続けておりますが、今夏にはもう片方の膝の手術も予定しております」と発表した。

今後の活動については「本人、メンバーおよび事務所にて慎重に協議を重ねた結果、治療を最優先とすることといたしました」と説明。「復帰時期につきましては、現時点では未定ではありますが、医師の指導のもと、万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります。また、今後のライブ活動につきましては、引き続きサポートドラマーを迎え、継続してまいります。メンバーー同、変わらぬ想いで活動を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。しばらくの間、ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします」と呼びかけた。