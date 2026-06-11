開幕迫った2026ワールドカップで、開幕戦の会場となるアステカ・スタジアムに思わぬトラブルが発生した。スタジアム内部のコンコースが浸水し、その様子を収めた映像がSNS上で拡散されている。『MARCA』が報じた。



問題が発生したのは現地時間9日。SNS上に投稿された映像では、スタジアムの一角に大量の水が流れ込み、場所によっては水深50センチ近くに達している様子が確認できる。施設内を走行していた作業車両が立ち往生し、スタッフが対応に追われる姿も映し出されていた。





Tristemente no es inteligencia Artificial.

El estadio Banorte sí está inundado. pic.twitter.com/jKCn9A1zqV — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 9, 2026

当初はAIで生成されたフェイク映像ではないかとの声も上がったが、複数の現地メディアが実際に発生した出来事だと報じており、ワールドカップ開幕直前のアクシデントとして大きな話題となっている。SNS上ではファンから不安の声が続出。「本当に開幕戦に間に合うのか」「大会運営に問題はないのか」といった意見が相次ぎ、世界的イベントを目前に控える会場への懸念が広がっている。アステカ・スタジアムは今大会で歴史的な節目を迎える予定だ。同スタジアムは過去の1970年大会、1986年大会に続き、2026年大会でも開幕戦を開催。ワールドカップ開幕戦を3度開催する史上初のスタジアムとなる。2026ワールドカップは6月11日に開幕し、開幕戦ではメキシコ代表と南アフリカ代表が対戦する予定だ。世界中の注目が集まる一戦を前に、開催地の最終準備にも関心が集まっている。