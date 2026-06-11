6月11日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は1日晴れの天気が続きそうです。梅雨前線は南に離れていて、梅雨の晴れ間が続きます。日中は各地で晴れて強い日差しが照りつけそうです。空気もカラッとしていて、今日も洗濯日和となりそうです。

日中の最高気温は熊本市で30℃の予想で、人吉市は31℃の予想で真夏日となりそうです。阿蘇市乙姫は27℃、天草市牛深は27℃の予想です。日差しが強いので、特に日向では暑くなりそうです。直射日光はできるだけ避けるようにしてください。

明日以降の天気

明日も晴れの1日で洗濯日和が続きそうです。空気はカラッとすっきりとした晴れになりそうです。明日の最高気温は熊本市で28℃、阿蘇市は25℃の予想です。

土曜日もまだ晴れそうですが、曇り時々晴れの予想で、やや雲はかかってきます。日曜日からは梅雨空が戻ってきそうで、雨が降る見込みです。今のところ九州南部の方で雨の量が多くなる見込みで、県内でも南部を中心に雨が強まるところもありそうです。

明子のささやき

今年の春からエルニーニョ現象が発生しているとみられると気象庁が発表しました。エルニーニョ現象は日本の天候にも影響を与えますが、夏の暑さについては、気温が高くなる見通しに変更はないということです。エルニーニョ現象は、冬にかけてその最盛期を迎えることが多く、冬の日本付近は気温が高くなる傾向があります。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。