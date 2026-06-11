伊藤マサミ、不適切な行動を謝罪 夫婦間で話し合い「厳しい叱責を受けました」
俳優で演出家の伊藤マサミが11日、自身のXを更新。一部SNSにてプライベートにおいて不適切な行動が暴露されていたことについて、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
【画像】女性問題を起こした伊藤マサミ 妻から怒られた謝罪全文
この騒動は、女性問題に関わる不適切な行動がSNSで拡散されており、Xでは書面にて「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」とし、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と伝えた。
続けて「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」とし、「現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」とお詫びした。
伊藤は、『雛見沢停留所〜ひぐらしのなく頃に原典〜』VISUALIVE『ペルソナ4』など数多くの舞台に出演し、演出も手掛けながらアニメ『あんさんぶるスターズ！』瀬名泉役、ゲーム『ひぐらしのなく頃に奉』新田博昭役なども担当している。
【画像】女性問題を起こした伊藤マサミ 妻から怒られた謝罪全文
この騒動は、女性問題に関わる不適切な行動がSNSで拡散されており、Xでは書面にて「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます」とし、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と伝えた。
伊藤は、『雛見沢停留所〜ひぐらしのなく頃に原典〜』VISUALIVE『ペルソナ4』など数多くの舞台に出演し、演出も手掛けながらアニメ『あんさんぶるスターズ！』瀬名泉役、ゲーム『ひぐらしのなく頃に奉』新田博昭役なども担当している。