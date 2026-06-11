【メキシコ市＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日午前４時）、メキシコ市で行われるメキシコ―南アフリカ戦で開幕する。

参加チームが４８に増え、決勝まで８試合を戦う大会は地力が問われる。優勝争いは、アルゼンチン、フランス、スペインが軸になりそうだ。

フランス強力攻撃陣・アルゼンチン勝負強さ・スペイン華麗な連係

アルゼンチンは、３度目の優勝を飾った前回カタール大会後も好調だ。２０２４年の南米選手権を制し、今回のＷ杯南米予選は首位突破と、勝負強さを維持。前回大会最優秀選手のメッシが６大会連続でメンバー入りし、フェルナンデスやアルバレス、マカジステルらビッグクラブの主力に成長した選手が周りを固める。

ただ個々のタレントを見れば、２大会連続で決勝に進出しているフランスが上だろう。特に攻撃陣は強烈で、前回得点王のエムバペ、昨季の最優秀選手賞「バロンドール」に選ばれたデンベレ、抜群の突破力と決定力を誇るオリーズが前線を担い、２列目には高い技術を誇るシェルキが控える。この豊富な選手層をいかに使いこなすか、今大会限りで退任するデシャン監督の手腕が問われる。

２年前に欧州選手権を制したスペインも優勝候補だ。ヤマル、ウィリアムズの両ウィングは世界屈指の破壊力。故障から復活したロドリ、ペドリを中心とした中盤が後ろから支え、華麗な連係と個人技で試合を支配するさまは、１０年にイニエスタ、シャビらを擁してＷ杯初優勝を果たした黄金期をほうふつとさせる。

２番手グループはイングランド・ブラジル・オランダ・ポルトガル

２番手はイングランド、ブラジル、オランダ、ポルトガルか。イングランドは充実した選手層を誇り、前線には世界最高のストライカーの一人、ケーンが君臨する。初優勝を狙うポルトガルはビッグクラブの主力が目白押し。６度目の挑戦となるロナルドにも注目だ。日本と同組のオランダも、ファンダイク、デヨングらタレント集団。２大会連続で８強止まりのブラジルは、史上初の外国人監督となる名将アンチェロッティ氏が指揮を執る。