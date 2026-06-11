道枝駿佑の主演作で「好きな作品」ランキング！ 2位『消えた初恋』を大差で抑えた1位は？
ドラマや映画の主演作を振り返ると、道枝駿佑さんならではの爽やかさや誠実な雰囲気が生かされた作品が数多く並びます。「なにわ男子」のキラキラアイドルとは異なる姿に、心つかまれるファンも多いようです。
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。ダブル主演を「Snow Man」の目黒蓮さんと務め、オシドラサタデー第4弾として放送されました。
道枝さん演じる優しくお人好しな青木想太と、目黒さん演じる恋愛初心者の井田浩介が織りなす勘違いラブコメディー。井田の無自覚な行動にやきもきしながら翻弄される青木を、コミカルかつピュアに好演しています。
回答者からは「豪華出演者が勢ぞろいしてそれぞれが素晴らしい演技をされていて、更にストーリー展開も面白いから」（40代男性／神奈川県）、「目黒蓮とのBLがたまらなかった」（30代女性／大阪府）、「主人公ふたりの不器用ながらも一生懸命な姿がとてもいじらしく、ピュアな恋模様に夢中になったため」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。原作は日本のみならず、世界で累計発行部数1億を超えるメガヒット漫画。事務所の先輩たちの歴代のバトンを受け継ぎ、5代目・金田一一役を務めています。
「金田一少年の殺人」や「学園七不思議殺人事件」など、歴代作品の令和版リメイクも見どころ。原作でもおなじみの「謎は全て解けた」「ジッチャンの名にかけて」といった決めぜりふも健在です。
回答コメントでは「原作を知っていると余計に面白い」（30代男性／大阪府）、「自分がこれで道枝くんを知ったのもあるし剛くんの次にハマってました！」（40代女性／東京都）、「これぞジャニーズと言った感じ」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！
2位：『消えた初恋』（青木想太）／56票
2位にランクインしたのは、『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。ダブル主演を「Snow Man」の目黒蓮さんと務め、オシドラサタデー第4弾として放送されました。
道枝さん演じる優しくお人好しな青木想太と、目黒さん演じる恋愛初心者の井田浩介が織りなす勘違いラブコメディー。井田の無自覚な行動にやきもきしながら翻弄される青木を、コミカルかつピュアに好演しています。
回答者からは「豪華出演者が勢ぞろいしてそれぞれが素晴らしい演技をされていて、更にストーリー展開も面白いから」（40代男性／神奈川県）、「目黒蓮とのBLがたまらなかった」（30代女性／大阪府）、「主人公ふたりの不器用ながらも一生懸命な姿がとてもいじらしく、ピュアな恋模様に夢中になったため」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／128票
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。原作は日本のみならず、世界で累計発行部数1億を超えるメガヒット漫画。事務所の先輩たちの歴代のバトンを受け継ぎ、5代目・金田一一役を務めています。
「金田一少年の殺人」や「学園七不思議殺人事件」など、歴代作品の令和版リメイクも見どころ。原作でもおなじみの「謎は全て解けた」「ジッチャンの名にかけて」といった決めぜりふも健在です。
回答コメントでは「原作を知っていると余計に面白い」（30代男性／大阪府）、「自分がこれで道枝くんを知ったのもあるし剛くんの次にハマってました！」（40代女性／東京都）、「これぞジャニーズと言った感じ」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)