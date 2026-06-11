今季スペインで躍動した26歳日本人FWの去就にファン注目！ 所属クラブが昇格PO敗退で「１部からオファーこないか」「個人昇格してほしい」の声
ヴィッセル神戸から期限付き移籍中（2026年６月30日まで）の宮代大聖を擁するスペイン２部のラス・パルマスは現地６月10日、昇格プレーオフ準決勝の第２戦でマラガと敵地で対戦した。
０−１で敗れた第１戦に続いて、第２戦にも26歳の日本人FWが先発したラス・パルマスは、３分にヘセ・ロドリゲスの得点で先制する。しかし69分に同点弾を献上。そのまま１−１で引き分けて、２戦合計１−２で１部昇格を逃した。
この結果を受けて、SNS上では日本のファンからは「残念だな」「負けちゃったか」「悲しい」「アカンかったか」「惜しかった」などの声が上がっている。
また宮代はラス・パルマスで17試合に出場して４ゴール・２アシストを記録したなか、今季限りでレンタル移籍期間が終了。今後の去就にも注目が集まっており、次のような意見も見られた。
「宮代の場合ここからの動きが非常に大事だな」
「パフォーマンス的に買取か別のクラブからもオファーはありそう」
「個人昇格してほしい」
「１部からオファーこないかねぇ」
「買い取られるのか別チームに行くのか」
「去就はどうなる？」
「帰国かなぁ」
スペインで躍動した宮代の今後の動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
０−１で敗れた第１戦に続いて、第２戦にも26歳の日本人FWが先発したラス・パルマスは、３分にヘセ・ロドリゲスの得点で先制する。しかし69分に同点弾を献上。そのまま１−１で引き分けて、２戦合計１−２で１部昇格を逃した。
また宮代はラス・パルマスで17試合に出場して４ゴール・２アシストを記録したなか、今季限りでレンタル移籍期間が終了。今後の去就にも注目が集まっており、次のような意見も見られた。
「宮代の場合ここからの動きが非常に大事だな」
「パフォーマンス的に買取か別のクラブからもオファーはありそう」
「個人昇格してほしい」
「１部からオファーこないかねぇ」
「買い取られるのか別チームに行くのか」
「去就はどうなる？」
「帰国かなぁ」
スペインで躍動した宮代の今後の動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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