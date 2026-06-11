粗品、9月から11ヶ所全国ツアー開催 11月からは東名阪のファイナルシリーズも
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、9月から10月にかけてミュージシャンとして11ヶ所の全国ツアー『粗品TOUR 2026 “怪獣こやけ”』を開催することを10日、自身のSNSで発表した。
【画像】粗品 全国ツアー日程＆会場 11月からは東名阪のファイナルシリーズも
さらに、11月からは“集大成の東名阪ツアー”と題した『粗品TOUR 2026 覚悟の鬼』も開催決定。「怪獣こやけ」はFC先行が15日まで販売され、一般発売7月18日から。「覚悟の鬼」のチケット情報は後日発表される。
●粗品 TOUR2026「怪獣こやけ」
9月5日（東京）Zepp Shinjuku
9月8日（宮城）仙台MACANA
9月10日（福島）Club NEO
9月14日（石川）金沢AZ
9月16日（大阪）梅田クラブクアトロ
9月22日（愛知）THE BOTTOM LINE
9月24日（広島）広島 CAVE BE
9月25日（福島）BEAT STATION
10月2日（神奈川）BAYSIS
10月6日（千葉）柏PALOOZA
10月8日（埼玉）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
●粗品 TOUR2026「覚悟の鬼」
11月9日（愛知）名古屋ダイヤモンドホール
11月11日（大阪）Zepp Osaka Bayside
11月17日（東京）豊洲PIT
【画像】粗品 全国ツアー日程＆会場 11月からは東名阪のファイナルシリーズも
さらに、11月からは“集大成の東名阪ツアー”と題した『粗品TOUR 2026 覚悟の鬼』も開催決定。「怪獣こやけ」はFC先行が15日まで販売され、一般発売7月18日から。「覚悟の鬼」のチケット情報は後日発表される。
9月5日（東京）Zepp Shinjuku
9月8日（宮城）仙台MACANA
9月10日（福島）Club NEO
9月14日（石川）金沢AZ
9月16日（大阪）梅田クラブクアトロ
9月22日（愛知）THE BOTTOM LINE
9月24日（広島）広島 CAVE BE
9月25日（福島）BEAT STATION
10月2日（神奈川）BAYSIS
10月6日（千葉）柏PALOOZA
10月8日（埼玉）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
●粗品 TOUR2026「覚悟の鬼」
11月9日（愛知）名古屋ダイヤモンドホール
11月11日（大阪）Zepp Osaka Bayside
11月17日（東京）豊洲PIT