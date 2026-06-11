◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースのライアン・ウォード外野手（２８）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「７番・左翼」でスタメン出場し、先発した大谷翔平投手（３１）を援護する３号満塁本塁打を放った。

２―１と１点をリードした６回。ドジャースはパヘスの安打などを起点に１死満塁のチャンスを作った。タッカーは空振り三振に倒れて２アウトとなったが、ウォードがムジンスキのスイーパーを右翼席に運んだ。今季メジャーデビューしたばかりの２８歳の３号は、メジャー初のグランドスラム。大谷の７勝目へ向けて大きな援護点となってリードを５点に広げた。

大谷は３回まで毎回安打を浴びながらも無失点投球。２点リードの４回には２死からカリハンにメジャー初アーチとなるソロを浴びて１点差に迫られていた。打者としては２打席目に飛距離３７５フィート（約１１４メートル）の飛球を逆方向にはじき返したが、左翼手のレイノルズにスーパーキャッチされて１２号は幻となった。