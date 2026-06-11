お風呂とシャワーの使い分けも効果的！毎日行いたい免疫力を上げるお風呂の入り方とは？【免疫力の話】

お風呂とシャワーの使い分けも効果的！毎日行いたい免疫力を上げるお風呂の入り方とは

お風呂とシャワーの使い分けも効果的

免疫力を上げるには、体を温めることが重要です。食事やストレスに注意し、体を冷やさないよう気をつけましょう。

そんな中、簡単に体を温められるものといえばなんといってもお風呂です。熱いお湯に首までつかって、じっくりと温まる、一見体にいいように思えますが、じつは、温度によってはこれは逆効果。

42℃以上の熱すぎるお湯に首までつかっていると、心臓や血管に負担がかかってしまいます。高血圧の人であれば、血圧が上昇し、心筋梗塞など血管系の病気を招く恐れもあるので危険なのです。

体にいいお風呂の入り方は、自分の体調を見極めて、熱いお湯とぬるいお湯を使い分けること。40℃程度のお湯に10分つかるのが適正とされています。夏場や、忙しいときでも、１日１回は湯船に入りましょう。

１日の中でのサイクルに取り入れるなら、朝は熱めの温度に設定したシャワーを浴び、その刺激でしっかりと目を覚まします。

そして、夜はぬるめのお湯につかって、リラックスするのが効果的です。じっくり入るなら、体への熱の伝わり方が緩やかな半身浴がベスト。どうしても時間がとれないときは、体の末端で血行が滞りがちな手先や足先をお湯につけるだけでもＯＫ。温熱効果を高める、「しょうが風呂」や「塩風呂」などもオススメの入浴方法です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』監修：石原新菜