先日、知人からから「喫茶室ルノアールのザッハトルテがなにかと話題になっている」と聞かされました。

「世界一かもしれません」と店員さんからすすめられたというXユーザーの投稿が反響を呼んでいるということです。

そんなに話題になったのであれば「ザッハトルテ」目的の来店客が、喫茶室ルノアールに押し寄せているのではないかと思い、運営元である株式会社銀座ルノアールのマーケティング部担当者に直接話を聞いてみました。

●「世界一かもしれません」という投稿が話題になった後の変化

現時点では、大きな変化は感じておりません。ザッハトルテを目的とした来店客数の大幅な増加や売上の急増、売り切れが頻発するような状況は確認できておらず、目に見える影響はまだ出ていない状況です。

今後、反響がさらに広がることで変化が見られる可能性もございますので、引き続き状況を注視してまいります。

●Xユーザーとのやり取りがあった店舗

店舗の特定はしておりませんが、お客様の心を動かすような、従業員の個性を活かしたユニークでチャーミングな接客は、社内でも話題になっています。

●ザッハトルテを食べた人たちの反応

SNS上では「期待以上だった」「チョコレートの風味が良い」「コーヒーによく合う」といった好意的なお声を多くいただいております。

●ザッハトルテの原材料や製造工程

meiji「THE Cacao PROFESSIONALS」を使用しております。ナッツのような香ばしさを感じるカカオの奥深いコクと、ラズベリージャムのアクセントによる、すっきりと洗練された後味をお楽しみいただけます。

なお、製法の詳細につきましては非公開とさせていただいておりますが、素材の風味を活かした味わいに仕上げております。

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「2025年12月15日より提供を開始しております」というザッハトルテの価格は税込860円（単品での販売はしておらず、飲み物と一緒の注文のみとなります）、別売りのホイップクリームが税込80円となっています。

https://x.com/Ginzarenoir_co/status/2062783980072796561

※画像提供：株式会社銀座ルノアール

(執筆者: 6PAC)