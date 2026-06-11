サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会がまもなく開幕する。

日本代表の初戦となるオランダ戦は、日本時間１５日午前５時キックオフ予定。視聴方法が多様化する中、様々なメディアが４年に１度の熱闘を伝える。

【テレビ】ＡＢＥＭＡで話題を呼んだ「語録」は飛び出すか

ＮＨＫは、地上波とＢＳで日本代表の全試合を生中継する。１次リーグと決勝トーナメントの計３４試合を地上波で生中継するとともに、「ＮＨＫ ＯＮＥ」で同時配信。さらに、ＢＳＰ４Ｋで今大会の全１０４試合を生中継と録画で放送する。

日本戦のメイン解説を担うのは、元日本代表の本田圭佑だ。前回カタール大会では、インターネットテレビ局「ＡｂｅｍａＴＶ」が「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」で配信した日本戦の解説を担当。歯に衣（きぬ）着せぬ本田節で多くの「語録」を残した。

その実績を買われ、今大会は公共放送による中継のキーマンに指名された形だ。ＮＨＫで開かれた記者会見では、「いまだに僕の解説の何がウケたのかわかっていない」と真情を吐露。オファーを受けた理由について「直前まで（解説を）やるつもりはなかったが、徐々にＷ杯に関わりたいという思いが強くなった」とし、「地上波を意識するのはよくないかなと思う。おしかりを受けるようなことを話してしまうかもしれないが、できるだけ自然体でいきたい」と熱く抱負を述べた。

日本代表の１次リーグ第２戦「日本×チュニジア」を地上波で生中継する日本テレビも、本田を「日本戦スペシャルアンバサダー」に起用する。同局は準決勝を含む計１５試合を生中継。福田博之社長は記者会見で、インターネットによるスポーツ中継の配信が増えていることを念頭に、「たくさんの方々に楽しんでほしいと放送権を獲得した。日本中に熱狂と感動を届けたい」と語った。

フジテレビは、計１０試合を生中継する。１次リーグ５試合に加え、決勝トーナメントでは、日本が進出した場合の１回戦を含む５試合を放送する予定だ。

【ラジオ】文化放送は日本代表の全試合を中継

時差の関係で、多くの試合が日本時間の早朝や日中に行われる今大会。文化放送は、移動中や作業中に「ながら聴き」できる「ラジオというメディアの特性をいかせる」として、日本代表の全試合を実況中継する。

田中博之社長は記者会見で、１９９８年のフランス大会を現地で観戦したことを明かし、「日本全体が盛り上がる大型イベントもきちんと扱わないといけない。ラジオを代表するという使命感をもっている」と話した。初戦の対オランダ戦、第２戦の対チュニジア戦の解説は、元日本代表の福田正博が担当する。

ニッポン放送も日本代表の対スウェーデン戦を実況生中継する。

【配信】ＤＡＺＮがライブ実況、過去の日本代表全試合も無料配信

スポーツ専門の動画配信サービス「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」は、全１０４試合を日本語実況と解説付きでライブ配信する。日本代表の全試合と決勝、準決勝、３位決定戦は、無料で配信するという。さらに、過去のＷ杯の日本代表戦全試合を現在、無料で配信している。（田上拓明）