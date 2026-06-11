パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>が大幅続伸している。１０日の取引終了後に発表した５月度の月別販売高状況（速報）で、国内リテール事業の既存店売上高が前年同月比８．１％増となり、４８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



前年よりも休日が２日多かったことによる押し上げ効果があったことに加えて、季節品と外出関連商品が好調に推移し、全ての商品カテゴリーで前年を上回った。また、値上げが発表された次世代ゲーム機を中心に駆け込み特需が発生したことで、家電製品が売り上げ増に貢献した。なお、全店売上高は同１０．２％増だった。



出所：MINKABU PRESS