　11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比22.7％増の973億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.8％増の701億円となっている。

　個別ではｉシェアーズ米国リート　ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ　ＵＳ　ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ステート・ストリート　Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ　日本国債３－７年　ＥＴＦ <572A> が新高値。グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> 、ステート・ストリート　ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、インベスコＱＱＱトラスト　シリーズ１ <587A> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> など25銘柄が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が7.69％高、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が5.93％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が5.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が5.10％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が4.95％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.99％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は6.39％安、ＮＥＸＴ　鉄鋼・非鉄 <1623> は5.82％安、グローバルＸ　クリーンテック－日本株式 <2637> は5.51％安、グローバルＸ　テック・トップ２０－日本株式 <2854> は5.39％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が1367円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金300億9800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均364億1900万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が178億5800万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が56億3500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が37億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が33億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億7700万円の売買代金となっている。

株探ニュース