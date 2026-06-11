11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比22.7％増の973億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.8％増の701億円となっている。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ 日本国債３－７年 ＥＴＦ <572A> が新高値。グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、インベスコＱＱＱトラスト シリーズ１ <587A> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> など25銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が7.69％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.93％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が5.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.10％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.95％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.99％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は6.39％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は5.82％安、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は5.51％安、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> は5.39％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1367円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金300億9800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均364億1900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が178億5800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が56億3500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が37億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が33億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億7700万円の売買代金となっている。



株探ニュース