―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5031> モイ 　　　　　東Ｇ 　 -18.31 　　6/10　　　1Q　　　 47.76
<2929> ファーマＦ 　　東Ｐ 　 -14.65 　　6/10　　　3Q　　　　赤拡
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ 　 -14.46 　　6/10　　　1Q　　　　赤転
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ 　 -12.48 　　6/10　本決算　　　　　－
<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ　　 -8.42 　　6/10　　上期　　　　7.59

<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 -5.76 　　6/10　　　1Q　　　 70.73
<4880> セルソース 　　東Ｓ　　 -5.05 　　6/10　　上期　　　538.89
<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 -2.95 　　6/10　　　1Q　　　-12.83
<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 -1.42 　　6/10　　　3Q　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース