―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5031> モイ 東Ｇ -18.31 6/10 1Q 47.76

<2929> ファーマＦ 東Ｐ -14.65 6/10 3Q 赤拡

<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -14.46 6/10 1Q 赤転

<4026> 神島化 東Ｓ -12.48 6/10 本決算 －

<5132> プラスゼロ 東Ｇ -8.42 6/10 上期 7.59



<4334> ユークス 東Ｓ -5.76 6/10 1Q 70.73

<4880> セルソース 東Ｓ -5.05 6/10 上期 538.89

<9632> スバル 東Ｓ -2.95 6/10 1Q -12.83

<4599> ステムリム 東Ｇ -1.42 6/10 3Q 赤縮



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース