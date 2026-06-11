―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 ベストワン <6577>

26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は3900万円の赤字(前年同期は5000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4441> トビラシステ 東Ｓ +7.81 6/10 上期 -5.31

<7678> あさくま 東Ｓ +2.63 6/10 1Q -10.81

<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ +2.51 6/10 本決算 39.68

<6577> ベストワン 東Ｇ +1.52 6/10 3Q 赤縮

<2910> Ｒフィールド 東Ｐ +1.19 6/10 本決算 -27.25



<2163> アルトナー 東Ｐ +0.58 6/10 1Q 21.39

<2294> 柿安本店 東Ｐ +0.28 6/10 本決算 -1.56



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース