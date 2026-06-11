大谷が敵地パイレーツ戦に登板

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2点リードの4回2死から、場外弾を浴びた。打ったタイラー・カリハン外野手にとっては嬉しいメジャー初本塁打。敵地実況席も興奮気味に伝えていた。

3回まで「0」を並べた大谷だったが、2点をリードした後の4回裏だ。2死走者なしから、7番カリハンに投じた初球の97.8マイル（約157キロ）の直球を見事に捉えられると、打球はグングンと伸びて、右翼席を越えていった。今季レッズからトレードで加入した25歳の伏兵にとってキャリア初となるサク越えは、飛距離427フィート（約130メートル）の特大弾となった。

大谷が5月5日（同6日）のアストロズ戦以来、5試合ぶりに浴びた一発。パイレーツ地元放送局「スポーツネット・ピッツバーグ」の放送席も大興奮だ。打った瞬間に実況のジョー・ブロック氏は「タイラー・カリハン、これが1号本塁打になるか？」と声を弾ませると、解説のジョン・ウェイナー氏は「あぁ、間違いない」と確信していた。

ブロック氏の「なんて素晴らしい当たりだ！ 大リーグで自身初の本塁打をショウヘイ・オオタニから打ったぞ。タイラー・カリハン、とんでもないパワーだ」との言葉と共に打球がライトスタンドを越えた。記念すべきメジャー1号が大谷からという事実に、ブロック氏は「初の本塁打というのは覚えているものだが、あのショウヘイ・オオタニから427フィートも飛ばしただなんて」と称え、2人で「信じがたいな」と頷き合っていた。



（THE ANSWER編集部）