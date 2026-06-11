大谷が敵地パイレーツ戦に登板

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板した。試合開始4時間前、ドジャースが日本の大物アーティストの本拠地降臨を発表。ファンが注目していた。

ドジャースが発表したのは16日（同17日）の本拠地レイズ戦で、日本のロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaがファーストピッチセレモニーに登場するという内容だ。

ワンオクは昨季、マリナーズ―ヤンキース戦の始球式に4人で登場。ドラムのTomoyaが豪快な投球を披露し、歓声を浴びていた。

発表に対し、米ファンは「これ、1か月前のアンケートで私が提案したやつだ！ 歌うのかな？」「えええええええ、ONE OK ROCKがロサンゼルスに」「ロックスターがマウンドに上がるだと」「おいおい、マジかよ」「よっしゃぁぁぁ！ 最高すぎる!!!!!」「これだよこれ！ 私たちが求めていたワンオク×ドジャースがついに」「なんだって」などと歓喜の声を上げていた。

その後に行われたパイレーツ戦、大谷は制球に苦しみながらも3回まで無失点に抑えている。打者としては3回に大飛球を放つも、左翼手レイノルズのホームランキャッチにより、12号は幻となった。



（THE ANSWER編集部）