◆園田競馬２日目（６月１１日）

《下原 理》

１勝を挙げ７１勝。オリビアサンライズ（１２Ｒ）に力が入る。「通用する力がある」（◎）。アカザ（１１Ｒ）は「距離を延ばしてどこまで戦えるか」（○）。シズカノウミ（３Ｒ）も「いつ走ってもおかしくない力の持ち主」（○）。ヨシノリッキー（５Ｒ）は「気難しい面があるので気をつけたい」（○）。トライファン（９Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《田野 豊三》

３勝を加算し６６勝。キクノルメイユール（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「状態はいい。折り合いがつけば」（◎）。マーブルヘイロー（６Ｒ）も「追い切りの感じはよかった。叩いたことで変わってくれば」（◎）。スーパーアスラーダ（１２Ｒ）は「よく頑張っている。引き続き前付けできれば」（○）。スティールソニック（１０Ｒ）も「ひと脚引き出せたら」（○）。プロメトル（３Ｒ）は「道中、ためが利くようなら」（○）セレナリス（４Ｒ）も「調教の感じだと元気はある」（○）。

《杉浦 健太》

４３勝。ブリッツェンシチー（１２Ｒ）に好感触。「追い切りはよかった。立ち回りひとつで変わっていい」（◎）。サチノメグミ（１０Ｒ）も「スタートを決めて、持ち前のスピードを生かしたい」（◎）。クレスコウェイ（３Ｒ）は「大外枠なのでもまれることなくレースができそう」（○）。ハイラブエナン（７Ｒ）も「しまいを伸ばすレースをしたい」（○）。クリニエールグラス（１１Ｒ）は「使いつつよくなってくれば」（△）。

《笹田 知宏》

１勝追加で２８勝。オールパルフェ（１１Ｒ）に前進を見込む。「距離を短縮で結果が出た。前走のような走りができれば」（◎）。タガノアウル（５Ｒ）は「気難しい面があるので当日の気配次第」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。ハイラブレジェンド（１０Ｒ）に自信。「昇級するが、前走の内容がいい」（◎）。ワンダーデュエル（６Ｒ）は「前走はブリンカー着用がよくなかった」（○）。レッドアクトゥール（５Ｒ）も「しぶとく脚を使う。最後までしっかり追いたい」（○）。バルデラマ（１２Ｒ）は「間隔が空いたのが気になる」（△）。

《大山 真吾》

２６勝。タガノハスビナー（１２Ｒ）に反撃ムード。「外寄りの枠に入ったのでもまれる心配が少ないのはプラス」（◎）。エイシンセレナ（１Ｒ）は「力はある。もまれなければ」（○）。ユナピンクゴールド（５Ｒ）も「最後は甘くなるけどペース次第で」（○）。カイリ（１０Ｒ）は「内枠は歓迎」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。フロストシティ（２Ｒ）に気合。「逃げることができれば」（◎）。ラブリーローラー（４Ｒ）も「距離短縮で」（◎）。マエストロライト（５Ｒ）は「しまい脚を使う。位置取り次第で」（○）。

《新庄 海誠》

１７勝。お薦めはエクスプロラベスト（６Ｒ）で「砂をかぶらない位置を取れたら」（◎）シェナクィーン（９Ｒ）は「現級でもやれそうな感じがした」（○）。

《川原 正一》

１７勝。クイッククイーン（１２Ｒ）で一発を狙う。「展開が向けば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触