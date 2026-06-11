【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#26

【前回を読む】「山にこもって木を伐採したり、草を刈ったり」 謹慎中の林業生活を報じたメディアは皆無だった

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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上田利治が阪急新監督に就任した1973年シーズン終了後、72年からコーチに就任し、次期監督候補の一人だった本屋敷錦吾が退団した。本屋敷の思い出を森本が語る。

「錦吾さんは大学の先輩だったし、いいなと思っていたよ。あの人はそんなに世渡りの上手い人ではなかったみたいで、結局監督にはなれなかった。コーチに就任したとき、高知キャンプで俺や大熊忠義、住友平あたりを飲みに連れてもらったことがあった。そのときに、ああ何かあるんだな、と思った。俺たちには気を遣ってくれていたよ。やっぱり次期監督を意識していたんじゃないかな」

本屋敷はいわゆる「イエスマン」タイプのコーチではなかった。西本幸雄監督の「ピッチングマシン（旧式）の球を何時間も打ち続ける」「重いマスコットバットで打ち続ける」練習方法に懐疑的だった。

「長時間こうした練習を続けると、肘への負担が大きくなる。過度の打撃練習は、打力の伸長にはプラスになっても守備力にマイナスになる」という見解だった。守備コーチとして招聘された立場からすれば、もっともな主張だったかもしれない。

実際、この方式で「西本道場」での打撃練習に励んだ野手たちにも少なからず影響はあったようだ。長池徳士なども入団時は強肩の外野手だったが、次第に肩が弱くなっていったという。だが、この提言は西本の不興を買った。退任時には本屋敷ではなく、上田を次期監督に指名したのである。同様の提言をした捕手・岡村浩二は、「それはお前が監督になってからやれ」と言われ、71年12月の複数トレードで東映に放出されていた。岡村は2013年、「移籍のストレスで10キロ痩せた」と告白している。頑固一徹の西本はあくまでも打撃優先のチームづくりにこだわったようだ。

74年、上田新監督での開幕戦。森本はこの年も5番・サードで出場した。前・後期ともにロッテと首位争いをし、逆転優勝。後期は8月の直接対決に敗れ、ロッテが優勝。プレーオフは3連敗で敗れ、年間勝率でも2位に終わった。

翌75年、ドラフト1位で松下電器から期待の新人・山口高志投手が入団。さらに二塁手のマルカーノ、強肩俊足の外野手ウイリアムスを補強。内外野ともに強固な守備陣を築いた。阪急の第二期黄金時代の始まりである。前期は独走で優勝するが、後期は気の緩みもあってか最下位（こうした弊害は前後期制スタート時から懸念されていた）。プレーオフでは前監督の西本が率いる近鉄を3勝1敗で破り、3年ぶりの優勝を果たす。日本シリーズではセ・リーグ初優勝の広島カープと対戦。4勝2分けで破り、初の日本一に輝いた。森本は広島のエース・外木場義郎からホームランを打ち、.286の成績を残している。

｢日本シリーズ初優勝といっても、そんなに感激はなかったよ。やっぱり、これまで散々巨人にやられているからね。『巨人に勝たずして何が日本一だ』という気持ちだった。これは他の選手も同じだったと思うよ｣

その巨人は長嶋茂雄監督1年目で、球団史上初の最下位となった。前年の74年は中日が20年ぶりに優勝、この年は広島が初優勝と、セ・リーグは戦国時代に突入する。これによって、巨人戦以外のカードでも観客数が急増することになった。

（中村素至／ノンフィクションライター）