【小林至教授のマネーボールQ&A】#26

【前回を読む】一筋縄ではいかないトレードの実態…盤外戦、レンタル移籍、無償提供の甘い罠

【Q】広島・羽月隆太郎元選手の指定薬物使用、巨人・阿部慎之助前監督の家族への暴行容疑による現行犯逮捕など、プロ野球界で不祥事が続いています。球団はどのような対応に迫られるのでしょうか？

【A】 いまの球団に求められるのは、昔ながらの「お騒がせしました」の一礼ではありません。事実確認、記録、処分、説明、再発防止までを、手順通りにやり切ることです。各球団には弁護士監修の危機管理・コンプライアンス対応マニュアルがあり、不祥事を「内々で何とかする」時代は終わりました。

監督、コーチ、選手が問題を起こした場合、まず本人と関係者に事実確認を行います。同時に、顧問弁護士、コンプライアンス担当、広報、場合によっては親会社の法務部門も入り、情報を整理します。そのうえで、自宅待機、練習不参加、出場停止、契約解除の検討など暫定措置を決める。事件性があれば警察、被害者がいれば被害者側、NPB、スポンサー、放映・配信関係者にも必要な連絡を入れます。

ここで球団が守るべきなのは、本人のメンツではありません。被害者、ファン、スポンサー、真面目に働く選手やスタッフ、そしてプロ野球全体の信用です。

かつてのプロ野球は、親会社の広告塔であり、興行団でもありました。「グラウンドで取り返します」「野球で恩返しします」という言葉が、ある程度は通用した。酒席の失敗も女性問題も、多少は“やんちゃ”で済まされた。今なら通らない世界でした。

しかし、もう無理です。週刊誌、ネットメディア、SNS、内部告発、スマホ動画。隠し通せる前提で動くこと自体がリスクです。「知っていたのに放置した」と見られれば、不祥事そのものより球団対応が二次不祥事として批判されます。初動の遅れは火消しではなく、火に油です。

さらに、いまの球団は公式サイト、SNS、動画配信、ファンクラブ、アプリを通じて、自ら情報を発信するメディアでもあります。都合のよいニュースだけ出して、不都合な時は黙る、では通りません。

経営上、最も怖いのはスポンサー離れです。スポンサーは看板ではなく、球団の信用、地域性、健全性、ファンとの接点を買っています。球団のスポンサー収入は、親会社からの広告宣伝費を含めれば、少なくとも50億円規模、多いところでは150億円を超えるとみられます。不祥事対応を誤れば、数億円から十数億円単位の損失、契約内容によっては違約金もあり得ます。フロントが神経質になるのは、きれいごとだけではありません。球団の首根っこに直結するからです。

MLBは少し違います。選手が不祥事を起こした場合、球団は「我々も被害者である」という姿勢を明確にし、リーグ、球団、選手会、本人の弁護士がそれぞれの立場で手続きを進めます。日本のように球団社長がまず深々と頭を下げる文化ではありません。頭を下げすぎると「球団にも非がある」と受け取られかねない。契約社会です。

ただし、米国が甘いわけではありません。近年のMLBはDV、性的暴行、児童虐待には非常に厳しい。一方、薬物依存については、追放ではなく、治療や再起の問題として扱う面があります。2004年ドラフト全体1位のマット・ブッシュは、飲酒トラブル、飲酒運転によるひき逃げ、服役を経ながら、出所後にレンジャーズと契約し、メジャーデビューしました。

日本は組織の信用を重く見る。米国は個人の責任と再起の手続きを重く見る。どちらが正しいと簡単には言えません。ただ、プロ野球が興行団から企業へ、さらにメディア企業へ変わった以上、不祥事対応も昔の根性論では済まない。いま必要なのは、情ではなく手順、沈黙ではなく説明、そして「野球で取り返す」ではなく、制度で再発を防ぐ覚悟です。

（小林至／桜美林大学教授）