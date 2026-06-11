■チームの力で復活、若隆景

「北の富士さんと私」相撲中継38年の元NHK吉田賢アナウンサーが語る

小結若隆景が12勝で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、4年ぶり2度目の優勝を遂げた。

場所は最終的に、役力士9人のうち、2横綱2大関を含む5人が休場する異常事態となった。大関復帰直後の霧島を除き、横綱大関が相次いで欠けた格好だ。それでも最後は、役力士の実力者同士が真っ向勝負できっちり締めてくれた。

■5日目の鯛

若隆景は本割（11日目）では霧島に完敗していた。立ち合いで当たり負け、もろ差しを許す。得意の左上手を取るも腰を振って切られ、万全の体勢で寄り切られた。若隆景のよさを、霧島がすべて消した取組だった。

決定戦では、その反省を生かすかのように鋭く立って差し手を封じる一方、左からおっつけて速攻、霧島を退かせた。今度は若隆景が霧島のいいところをすべて消してみせた。本割と併せて見ると、短い勝負ながら実に見どころのある相撲だった。

若隆景はこれで、「直近3場所を三役で33勝」とされる大関昇進へ起点を築いた。思えば、2022年春場所、新関脇で初優勝。そこから関脇を維持し、大関に一番近いと言われた。しかし翌23年の春場所で右ひざを大けがし、3場所連続で全休、幕下にまで落ちた。じりじりと番付を戻して、昨年秋場所に大関とりに臨んだものの、今度は首痛で負け越し。一場所前の春場所は右ひじを痛めて途中休場した。

度重なる試練からの復活は、「チーム若隆景」で成しえたといえるかもしれない。さかのぼれば、荒汐親方（元幕内蒼国来）の助言があった。右ひざのけがからの復帰の道程で、出場に逸る本人を抑え、幕下に陥落するのを承知でもう一場所休ませて十分な回復を図らせた。

この夏場所中には、妻の計らいもあった。普段、多くを語らない若隆景が、戦い終えてほっとしたのか、一夜明け会見でふとプライベートを明かした。それによると、5日目くらいに、たまたまスーパーに売っていたからと、妻が丸々一匹の大鯛を買ってきた。そして（優勝した際の）予行練習だと言われ、それを持ち上げる写真を撮ったという。

私は「ん？」と思った。大鯛がスーパーにそうそう売っているか？ 5日目といえば、初日から白星を重ねてきた若隆景がはたかれて手をつく不覚をとった日だ。そこで妻は、ゲン直しをしようと他のルートで密かに買ってきて、さらっと「スーパーでたまたま……」と言ったのではないか。夫思いの良き妻ではないか、とみるが、どうだろうか。リハビリ時には送迎もしてくれたという。

先日引退した長兄、元幕下若隆元の存在も大きいだろう。大事な場面で付け人を務めたり、相談に乗ったりして支えてきた。さあ、若隆景はチームの力を背に、真夏の名古屋、秋の東京と、再び大関とりに挑んでいく。（ひとつ挿話を。チーム若隆景の一人、長男の浬=かいり=くんが先日、江東区のわんぱく相撲大会の1年生の部で優勝した。若隆景いわく「自分の相撲より緊張した」そうで、お父さんの優勝に花を添えた。将来楽しみだ！）

大関霧島は、次は綱とり場所になる

■横綱大関不在の中で

一方、決定戦で敗れたものの優勝同点（準優勝）の大関霧島は、次は綱とり場所になると見ていいだろう。横綱審議委員会の内規では、横綱昇進の推薦条件について「大関で2場所連続優勝か、それに準ずる成績」と定める。とはいえ、「準優勝-準優勝」では横審は上げないだろう。そもそもこの夏場所は、真価が問われる横綱戦をくぐっていない。「横綱を倒しての優勝」が条件になってくるのではないか。

ひとつ、前頭13枚目琴栄峰（22）をたたえたい。看板力士不在の中、若い平幕力士らが奮闘して、賜杯レースを最終盤にかけて大いに盛り上げてくれた（千秋楽は実に、平幕5人を含む7人に優勝の可能性を残して迎えたほどで、最大6人による決定戦の可能性もあった）。

盛り上げた一人が琴栄峰だ。13日目の結びには、首位に並ぶ霧島との2敗対決に抜擢された。うっちゃりを食らって逆転負けとなったが、両まわしをとってぎりぎりまで追い詰めた。その後、14日目（若隆景戦）、千秋楽（前頭2枚目・義ノ富士戦）と上位の壁にはね返されたものの、今後の可能性を大いに感じさせてくれた。10番勝ったが、千秋楽の白星が条件だったため、敢闘賞は獲得できず。そこで僭越だが、今場所の「しまなみ親方賞」としたい。

幕内在位100場所目の玉鷲が、前頭13枚目で2勝13敗と大きく負け越した。右ふくらはぎのけがで踏ん張りがきかないようだった。それでも「まだまだ悔しい思いが湧いてくる。来場所もやる」と場所後に語ってくれた。次の名古屋場所はおそらく十両の土俵になる。この際、41歳の返り入幕を果たしてほしい。

■ヨシダの本命候補になると……

さて、今年3月の春場所から、YouTube番組「大相撲日刊ゲンダイ場所・展望戦」を始めた。ところが、春場所の大の里、夏場所の豊昇龍と、私の本命候補は2場所連続で途中休場となった。「ヨシダの本命になると休場の憂き目に遭う」などと囁かれるようになっては大変だ。名古屋場所ではジンクスを払拭したい。これ以上、星取表に「や」の字が並ぶのは見たくない。横綱大の里をはじめ、休場力士たちのけがが癒えるよう切に祈る。

最後に。先月の終わりに2日連続で引退相撲の司会を務めた。初日は元小結北勝富士（大山親方）、2日目は元関脇宝富士（桐山親方）。ともに、三役定着はかなわなかったものの、前頭上位を長く保った実力者で、好角家からの評価は高かった。土俵人生の掉尾を飾るとともに、新たな一歩を歩み始めた。指導者の道を行く2人の好漢に、幸あれ。（構成・山家圭）