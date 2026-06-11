キリンビールが動画を公開

キリンビールは6月9日、北中米ワールドカップ（W杯）を控えるサッカー日本代表に「エール」を送る応援動画を公開。

同社が販売する「キリングッドエール」のブランドアンバサダーを務める国民的な大物女優が登場し、「空気感が好きすぎる」「これは最高」など注目を集めている。

公開された15秒の動画では、ブランドアンバサダーを務める俳優の綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、人気ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴さんの4人が特製の日本代表ウェアを着用して登場。「サッカー日本代表にエールを！」と息を合わせて、日本代表へメッセージを送った。

キリンビール公式Xアカウントが「#キリングッドエールは #サッカー日本代表を応援しています サッカー日本代表に、エールを！」と綴って動画を公開すると、SNS上のファンもすぐに反応。「大森さんがユニフォーム姿！ W杯この棒持って見ます」「もうすぐですね」「これは最高すぎる」「素敵なCM」「4人の空気感が好きすぎる」といった声が寄せられている。

北中米ワールドカップ(W杯)に出場する日本代表は、14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）