シンガポール・チャンギ空港で目撃されたペ・ヨンジュン、パク・シネ両家族の旅行中の様子が公開された。

11日、現地メディアのアジアワン（AsiaOne）は、チェ・テジュンーパク・シネ夫妻とペ・ヨンジュンがシンガポールのディズニークルーズで目撃されたと報じた。

同メディアは、SNSに投稿された両家族の目撃談と写真を引用した。これによると、両スター家族は9日にディズニー・アドベンチャー・クルーズに乗船し、それぞれ別の場所で撮影された写真が投稿されたという。

この投稿には、「チェ・テジュンが子ども3人を連れて水遊びに来ているのを見た」とあり、「別の階ではペ・ヨンジュンとその妻（パク・スジン）、そしてパク・シネが近くで待っているのを見た。チェ・テジュンは子どもたちと水遊びをしていた」と説明されていた。

公開された写真には、チェ・テジュンが首にタオルを掛け、ベビーカーに乗った息子の世話をしている姿が写っている。パク・シネはその後ろで荷物を整理する後ろ姿が見られる。

また別の写真では、ペ・ヨンジュンが帽子と眼鏡を着用し、椅子に座っている姿が注目を集めた。

今月7日、シンガポールメディアの聯合早報は、ペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻とパク・シネ、チェ・テジュン夫妻が子どもたちを連れてシンガポールを旅行中だと報じた。

同メディアは読者からの情報提供を通じて、両トップスター夫妻の家族旅行の写真を公開した。

現在妊娠中のパク・シネとチェ・テジュンは息子と共に、パク・スジン、ペ・ヨンジュン夫妻も2人の子どもを伴ってシンガポールを訪れていた。

特に公開された写真では、ペ・ヨンジュンが白髪を染めずに束ねた姿で写っており、関心を集めた。