寿司にトマトとガーリック!? かっぱ寿司が夏の新メニュー、シャリと相性を追求したソースで全6品

寿司にトマトとガーリック!?−一瞬キワモノの印象を受けるが、シーフードリゾットなどを思い浮かべてみればトマトの旨味や酸味、ニンニクの香りやコクが米や魚介と好相性なのは間違いなし。そんな組み合わせで2026年6月11日から夏のフェアを開催するのがかっぱ寿司。いったいどんなメニューが提供されるのか？

全6品を税込み160円から、ソースはシャリとの相性を追求

かっぱ寿司が6月11日から期間限定で販売するのは、「夏のトマトガーリックシリーズ」と題した6品。特製トマトガーリックソースは、ポルトガル産の濃厚なトマトペーストをベースにオレガノの香りとニンニクのコクを合わせ、シャリとの相性を追求して作り上げたとのこと。さらに仕上げとして、かりっと香ばしく揚げたガーリックチップもトッピングして提供する。

メニューは、脂ののった銀鮭を使った「サーモン〜夏のトマトガーリック〜」、ぷりっとした食感が自慢の「生えび〜夏のトマトガーリック〜」、しっとりとした「生ハム〜夏のトマトガーリック〜」という海鮮＆肉ネタ3種と、3種を一度に楽しめる「夏のトマトガーリック3貫食べ比べ」を用意。

さらに、子どもも喜びそうな「ごちそうハンバーグにぎり〜夏のトマトガーリック〜」（2貫 税込190円〜）と「夏のトマトガーリック二段仕込の醤油とり唐揚げ」（税込290円〜）の2品も提供する。

なお、かっぱ寿司ではこれとは別に「かっぱの夏のおすすめ」メニューとして12品を新たに発表。ナスの揚げびたしを握りに仕立てた2品や、「キス天にぎり」、「天然 旬（とき）あじ」、「ちょこっと氷つゆそうめん」、「蒸しあさりかつお出汁仕立て」など。

今年も酷暑が予想される夏に向けた新商品。「夏のトマトガーリックシリーズ」は旨味と酸味、香ばしさで食欲が湧き、ハンバーグやから揚げでスタミナも付く。「言われてみればアリかも」な意外性とともに、友人や家族と行って楽しいフェアになりそうだ。画像ギャラリーでは、「かっぱの夏のおすすめ」を含め各メニューの画像と価格を紹介している。

【画像】「夏のトマトガーリック」6品＋「かっぱの夏のおすすめ」12品、メニュー＆価格一覧（20枚）