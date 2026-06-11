歌舞伎界のプリンス、実は家では甘えん坊の“くにちゃん”でした。

6月14日放送の「新婚さんいらっしゃい！」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）は、番組55周年を記念した1時間スペシャル。先月30日に1000人超が列席した結婚披露宴を開いたばかりの中村橋之助さんと、元乃木坂46の能條愛未さん夫妻が登場します。

番組では、2021年のミュージカル「ポーの一族」での共演から始まった2人のなれそめや、結婚までの道のり、さらに新婚生活で見せる意外な素顔が語られます。

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当初は約2か月間ほとんど会話がなかったという2人ですが、共演者の誘いをきっかけに急接近。多忙な橋之助さんを気遣い、能條さんが作った手紙付きの手作りキャラ弁が、橋之助さんに結婚を意識させる大きなきっかけになったといいます。

また、ハワイでのプロポーズ前に家族へ結婚の意思を伝えた際、父の中村芝翫さんは喜んでくれた一方、母の三田寛子さんからは「断られても大丈夫。私たちがいるから」と予想外の一言が。その真意も番組内で明かされます。

さらに、自宅での橋之助さんは「くにちゃん」と呼ばれ、妻の前では甘えん坊な一面を見せるとのこと。番組では再現VTR「新婚さん劇場〜くにちゃんの愛らしい一面〜」として紹介されます。

このほか、中村米吉さんと尾上右近さんもVTR出演。楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたというエピソードや、妻へのデレデレぶりが弟の福之助さんによって広まった珍事件、幼少期の橋之助さんにまつわる話などが披露されます。

橋之助さんは「番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれれば嬉しいです」とコメント。能條さんも「私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです」と呼びかけています。

「新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！」は、6月14日午後0時55分から1時55分まで放送。MCは藤井隆さんと井上咲楽さんです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061101.html