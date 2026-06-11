ちいかわたちがリングになった！ 2026年6月発売の「ちいかわ フェイスリング」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、パレードの「ちいかわ フェイスリング」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
パレードから2026年6月に発売される「ちいかわ フェイスリング」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ちいかわ フェイスリング
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ちいかわ
・ハチワレ
・うさぎ
・くりまんじゅう
・シーサー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ちいかわ フェイスリング」が見逃せない！
パレードから2026年6月に発売される「ちいかわ フェイスリング」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ころんとしたお顔が可愛いフェイスリングちいかわたちがころんとしたフェイスリングになってカプセルトイに登場です。サイズは約25mmとなっており、手元を可愛く彩ってくれるアクセサリータイプの商品となっています。ちいかわファンなら思わず集めたくなるような、魅力あふれる仕上がりに注目です。
詳細情報▼商品名
ちいかわ フェイスリング
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ちいかわ
・ハチワレ
・うさぎ
・くりまんじゅう
・シーサー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)