【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは落語家
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ポケットやカバンに忍ばせる品々、笑顔や言葉を形作る部分、そして落語や歌舞伎などの世界という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□の
く□□と
い□□ん
ヒント：通勤や通学でカバンなどに入れる私物。おしゃべりや食事のときに動く顔のエリア。そして、相撲や落語の世界において、同じ指導者のもとに集まって活動する弟子たちの集団を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちも」を入れると、次のようになります。
もちもの（持ち物）
くちもと（口元）
いちもん（一門）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ライフスタイルが垣間見える携行品の総称から、感情が最も現れやすい表情の拠点、さらには歴史や伝統を受け継ぐコミュニティまでを網羅しました。共通する「ちも」という響きが、個性や日常を雄弁に物語るアイテム、笑顔の印象を左右する魅力的な部位、固い結束で結ばれた師弟関係を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ポケットやカバンに忍ばせる品々、笑顔や言葉を形作る部分、そして落語や歌舞伎などの世界という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
も□□の
く□□と
い□□ん
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちも正解は「ちも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちも」を入れると、次のようになります。
もちもの（持ち物）
くちもと（口元）
いちもん（一門）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、ライフスタイルが垣間見える携行品の総称から、感情が最も現れやすい表情の拠点、さらには歴史や伝統を受け継ぐコミュニティまでを網羅しました。共通する「ちも」という響きが、個性や日常を雄弁に物語るアイテム、笑顔の印象を左右する魅力的な部位、固い結束で結ばれた師弟関係を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)