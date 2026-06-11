「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が四回に場外弾を被弾した。マウンドで思わず悔しさをにじませるかのような表情を浮かべた。

２死無走者からメジャー２年目のキャリハンに９７マイルを完璧に捉えられた。打球は右翼スタンドをはるかに越える場外弾。打ったキャリハンはメジャー初本塁打となり、打席でずっと打球を見続ける確信の一撃となった。

一方でマウンドの大谷は打たれた瞬間、表情から悔しさがにじんだ。今季３本目の一発は飛距離１３０メートル。序盤３イニングで走者を出しながらも、無失点に抑えていた。チームが２点を先制した直後の被弾だっただけに痛い一発となったが、なおも２死二塁から１０１マイルを投じ、最後は空振り三振で最少失点で切り抜けた。

大谷は三回の第２打席で左翼への大飛球がレイノルズにホームランキャッチで阻まれ、１２号弾が幻に。投打でホームランがからむ悲喜こもごもの事態となった。

その後は最少失点で投げ抜くも、七回に２死一、二塁からロウに右翼線２点二塁打を浴びるなどして今季ワースト４失点。防御率は１点台へ悪化してしまった。さらに八回にハートが逆転３ランを被弾し、７勝目の権利も消滅した。