テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、全国の落とし物が初めて一昨年、３０００万点を超えて過去最多となったことを受け令和の落とし物事情を特集した。

スタジオには、ゲスト解説者として中大社会理工学部の檀一平太教授が生出演した。

着物姿で登場した檀氏について司会の羽鳥慎一アナウンサーは「理系の先生です。社会理工学部応用認知脳科学が専門」と伝え「なんでこんな格好なんだろう？と思うんですけど」と切り出すと「おじいさん檀一雄さん、叔母さん檀ふみさん」と紹介し「あっ…じゃあこんな格好だな」と納得した。

檀一雄は、１９５１年に「長恨歌」「真説石川五右衛門」の２作で直木賞を受賞した昭和の文豪。コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「あっ…『火宅の人』の」と代表作を指摘し「おじいさん、火宅の人だったんですか？」と質問した。

檀氏は「そうですね」と返し「この格好しているのは全然関係ないんですけど、個人的に大島渚さんが好きで。オマージュみたいな形でございますけど」と明かしていた。