ラディアンヌの新作補正ブラ登場！快適さと美シルエットを叶える「エアルフレ」

補正下着は気になるけれど、「締め付けが苦手」「毎日は続かない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちの声に寄り添い、ラディアンヌから新登場したのが「エアルフレ（Air Reflet）」。ブラトップのような快適さと補正ブラならではの美しいシルエットを両立した、新発想の補正ブラです。毎日をもっと心地よく、自分らしく過ごしたい女性にぴったりの注目アイテムをご紹介します。

軽やかな着け心地で自然な美バストへ

「エアルフレ」は、補正下着特有の窮屈さを感じにくい設計が魅力です。もちっと柔らかなウレタンカップがバストにやさしくフィットし、無理に盛ることなく自然な上向きバストを演出します。

さらに、カップ脇には伸びにくいシートを配置。バストの横広がりを抑えて中央へ寄せることで、脇まわりをすっきり見せながら美しいシルエットへ導きます。

また、4/5カップ設計がバストを包み込み、背中のボーンが姿勢をやさしくサポート。自然と美しい立ち姿をキープできるのも嬉しいポイントです。

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快適さを追求したこだわりの機能

毎日身につけるものだからこそ、快適性にも徹底的にこだわっています。

カップの肌側には通気性に優れたメッシュ構造を採用し、熱がこもりにくく蒸れを軽減。

従来品と比較して約30gの軽量化を実現し、長時間の着用でも負担を感じにくい仕様です。さらに速乾性にも優れているため、お洗濯後も乾きやすくデイリー使いにぴったり。

背中部分はゴムを使わないフリーカット仕様で、段差ができにくい設計に。タイトなトップスや薄手の洋服もすっきりと着こなせます。

セット使いも楽しめる商品ラインアップ

「エアルフレ（Air Reflet）」は2026年6月10日より発売。価格は3,690円（税込）です。

サイズ：A・B・C・Dカップ65～90／E・Fカップ65～85（カラー：ブラック／グレージュ／スモーキーピンク）

価格：ショーツ（3枚セット）3,890円（税込）／サニタリー（3枚セット）3,990円（税込）

さらに、新作ショーツ「デイリーショーツ Lunary（ルナリー）」とのコーディネートも楽しめます。

エアルフレとカラーを揃えているため、上下で統一感のあるコーディネートが完成。繊細な花柄レースが女性らしさを引き立ててくれます♡

サイズ：S／M・L／2L／3L（カラー：（ノーマルタイプ）ブラック／ブラウン／グレージュ／スモーキーピンク（サニタリータイプ）ブラック／ダークグレー）

まとめ

補正力と快適さは両立できないと思っていた方にこそ試してほしい「エアルフレ」。ブラトップからのステップアップとしてはもちろん、体調や気分に合わせて下着を使い分けたい方にもおすすめです。

自然な美しさを叶えながら、毎日を心地よくサポートしてくれる一枚♪自分の身体をもっと好きになるきっかけとして、新しい補正ブラ習慣を始めてみてはいかがでしょうか。